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遊戲訂閱制掀正反議論？前PS總裁憂：此做法對開發者很危險

記者黃冠瑋／綜合報導

近年來許多遊戲商為了造福玩家而推出自己遊戲訂閱服務，讓玩家不用購買全部遊戲，而是只要透過每個月較為便宜訂閱費就能暢玩平台上所有遊戲，像是微軟的XGP、索尼的遊戲目錄、Ubisoft的Ubisoft+等。然而近日前PlayStation總監吉田修平則對此感到擔憂，認為對開發者而言，大力推行遊戲訂閱非常危險。

▼吉田修平談遊戲訂閱服務看法。（圖／翻攝自Getty Images）

▲▼吉田修平談遊戲定閱服務看法。（圖／翻攝自Getty Images）

根據外媒報導，前索尼互動娛樂（SIE）旗下PlayStation總監吉田修平自從離開前東家後，就不斷受到各界關注，對此他也時常透過訪問發表對於遊戲業界的各種看法。而近日他就在受訪中提到，關於遊戲訂閱制的問題，他認為如果遊戲訂閱制成為大家玩遊戲的唯一方式，那麼就會非常危險，因為要做什麼樣的遊戲就是由擁有這些訂閱服務的人來決定，因此反而犧牲了開發者的權利。

從近幾年遊戲大作其實不難看出，就目前而言所有的遊戲訂閱制服務背後都是遊戲大廠所佔據，像是XBOX、Ubisoft、EA等，而這也造成那些只想透過每個月更便宜訂閱服務的玩家們而言，就只能在訂閱平台上遊玩，這樣反而大大降低遊戲的創新，時間一久玩家反而會覺得遊戲內容都是陳腔濫調，對此吉田修平也表示，「總要有來自小型開發者的創意，才能推動遊戲創新，但如果都是大公司決定要做哪些遊戲，對產業並不是很好」。

此外，吉田修平也談到了關於微軟在首日就透過訂閱服務發布第一方遊戲的做法，他認為索尼先以高價發布遊戲，然後最終將其納入訂閱服務才是更好的選擇，但他承認這是作為前PlayStation高層的偏見。因為他認為第一時間不會有太多人願意以最初的價格購買這些遊戲，因此索尼這樣的做法反而可以吸引更多人關注這款遊戲，並有可能在續作發布後吸引更多人購買消費。

關鍵字：PlayStation吉田修平

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