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《艾爾登法環 黑夜君臨》明發售...外媒評價78分：缺多樣性

記者楊智仁／綜合報導

FromSoftware 決定在三年內推出《艾爾登法環》第三款內容作品，目標是為這款現象級鉅作再添榮耀。《艾爾登法環 黑夜君臨》並不是新的DLC，而是一款獨立企劃，以多人合作生存為概念，玩家在其中將重複進行「刷怪 → 拿戰利品 → 打大Boss」的循環。

▼《艾爾登法環 黑夜君臨》。（圖／翻攝自Steam）▲▼艾爾登。（圖／翻攝自Steam）

現在隨著媒體評測解禁，關於《Nightreign》的評論陸續出爐，整體評價算是不錯，但與原作及 DLC 那般神級分數相比仍有一段距離，根據 Metacritic 評分，目前三作分數如下，「《艾爾登法環》96分、《艾爾登法環：黃金樹幽影》94分、《艾爾登法環 黑夜君臨》PS5 版本 78 分、PC 版本 80 分。」有媒體認為縮小版的魂系循環讓人極度滿足，但也有評論表示整體缺乏多樣性、戰鬥系統不平衡。

這個分數雖然已算不錯，但放在 FromSoftware 和《艾爾登法環》的光環下，自然會有更高期待。對粉絲來說並不意外，因為這款純粹以多人遊玩為主軸、脫離本傳核心風格的作品，對某些玩家可能就沒那麼吸引人。根據外媒評論，這款遊戲吸引力會高度依賴玩家類型「是否喜歡合作連線模式？是否能接受比單人更難的 Roguelike 世界？」這些因素會大大影響遊玩體驗。

關鍵字：艾爾登法環 黑夜君臨

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