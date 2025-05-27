《咒術迴戰》真人舞台劇第四部！實力派演員出演「術師殺手」

記者楊智仁／綜合報導

《咒術迴戰》原作雖然已經完結，不過第三季動畫、許多相關聯動企劃目前仍在陸續推出，日前「舞台劇《咒術迴戰》-懷玉・玉折- 」公開了主視覺圖、演出卡司、演出時間與劇場等全新情報。

▼舞台劇《咒術迴戰》-懷玉・玉折- 。（圖／翻攝自@jujutsu_stage）

2023、2024 年《咒術迴戰》就已經推出舞台劇第二篇章「京都姊妹校交流會・起首雷同」，第三篇章「咒術迴戰 0」，系列第四部舞台劇「懷玉・玉折」將改編五條悟與夏油傑的高專時代故事，並由自第一章以來持續出演的三浦涼介（飾 五條悟）與藤田玲（飾 夏油傑）擔綱演出，此外，石井美絵子（飾 家入硝子）、南譽士廣（飾 夜蛾正道）也將繼續參與演出。

劇中登場的高專學生角色中，灰原雄由前川優希飾演，七海建人則由新加入的立花裕大飾演，另一位關鍵角色伏黑甚爾，則由在舞台劇、電視劇與電影等領域活躍的實力派演員久保田悠來飾演。舞台劇《咒術迴戰 -懷玉・玉折-》預定 2025 年 8 月 22 日～ 8 月 31 日於東京天王洲 銀河劇場；2025 年 9 月 5 日～9 月 7 日大阪 Sky Theater MBS 演出。