法國《七龍珠》傳奇配音員逝世　「悟空」悲痛證實：你是真正的賽亞人

記者蘇晟彥／綜合報導

曾在《七龍珠Z》中替達爾、飲茶進行配音的法國配音員艾瑞克·勒格朗（Éric Legrand）23日由老友帕特里克·博格 （Patrick Borg），同時也是法國版悟空的配音員證實死訊，已在19日送入安寧病房後離去，享壽66歲。消息傳出令法國動漫愛好者哀痛，老友更在Facebook上弔念直喊，「你是永遠的賽亞人！」

▼艾瑞克·勒格朗因配音《七龍珠Z》中達爾角色廣為人知。（圖／翻攝自網路）



艾瑞克·勒格朗作為法國動畫早期的配音員，以《七龍珠Z》中達爾、飲茶及《聖鬥士星矢》角色廣為人知，從1980年代開始職業生涯後，迅速成為法語配音界的支柱，並在早期資源相對匱乏時，替動漫在地化配音推出盡了很大一份力。對此，艾瑞克·勒格朗的死訊由老友，同樣也是配音員的帕特里​​克·博格所證實，在臉書上寫下哀弔文，並向粉絲公佈死訊。

帕特里​​克·博格說，「再見了老友，超過45年的友誼、同時超過演繹40年的《七龍珠Z》，你的粉絲以及我都會非常想念你，你是真正的賽亞人、真正的達爾」同時指出艾瑞克·勒格朗在 5 月 19送到安寧病房後，就離開這個世界。消息公布，立刻引起粉絲哀悼，不少粉絲難過直說，「這不可能」、「蒐集七龍珠可以復活嗎」、「我的天，太讓人難過了」

