《瑪利歐賽車世界》2017就啟動計畫　製作人談宏大世界開發過程

記者楊智仁／綜合報導

自 2017 年 4 月在 Switch 推出以來，《瑪利歐賽車 8 豪華版》已經創下驚人的超過 6800 萬套銷售紀錄，至今仍然熱賣不斷，是整個平台上最暢銷的遊戲。下一款正統新作《瑪利歐賽車世界》作為 Switch 2 的首發作品令粉絲們相當期待，最近公開的官方訪談中，製作人矢吹光佑也談到關於《瑪利歐賽車世界》的開發過程。

▼《瑪利歐賽車世界》作為 Switch 2 首發作品。（圖／翻攝自任天堂官網）

矢吹光佑認為《瑪利歐賽車世界》特色是設定在一個巨大且無縫連接的世界中，除了延續以往那種繞賽道跑三圈的傳統賽事，玩家也可以在連接各地圖的道路上競速，甚至參加橫跨整個世界的「淘汰賽巡迴賽」。此外，遊戲世界中還會有環境變化，例如晝夜交替、天氣變化如降雨或降雪，除了賽車模式還新增「自由漫遊」模式，玩家可以在這片無縫世界中隨意駕駛。

矢吹表示，「其實開發《瑪利歐賽車8 豪華版》時候，我們就已經在思考下一款作品該做什麼了，並在 2017 年 3 月開始原型設計，如果只是單純新增賽道，那我們應該會叫它《瑪利歐賽車9》，但這次目標是將系列推向下一個層次，因此團隊決定不再使用編號，改為全新命名為《瑪利歐賽車世界》，從開發初期的概念圖上就已經寫上了 MARIO KART WORLD 這個名稱。」