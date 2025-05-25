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《進擊的巨人》音樂會登小巨蛋　神作曲家澤野弘之監製震撼心臟

記者楊智仁／綜合報導

儘管已經完結超過一年，但相信許多粉絲至今仍沉浸在《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》動畫結局的震撼之中，日前官方也宣布《進擊的巨人》官方交響音樂會「Attack on Titan -The Official Concert- Beyond the Walls World Tour」會在 10 月登上台北小巨蛋的消息。

▼《進擊的巨人》官方交響音樂會。（圖／翻攝自MNA牛耳藝術）▲▼巨人。（圖／翻攝自MNA牛耳藝術）

說起《進擊的巨人》除了角色設計、劇情滿滿伏筆、宏大的世界觀、突如其來的轉折，其雄壯配樂更是成功關鍵，而這次《進擊的巨人》交響音樂會確定會在 10 月 23 日登上小巨蛋，這也是「Attack on Titan -The Official Concert- Beyond the Walls World Tour」首度邁進海外地區，結合樂團與搖滾樂隊，聯合國際樂手真摯獻唱，搭配震撼動畫場面，以音樂直擊心臟帶來前所未有的《進擊的巨人》沉浸式盛宴，更多詳細售票情形可至官網查詢。

本次音樂會也是由「澤野弘之 × 山本康太」親自監製，澤野弘之表示，「對我來說《進擊的巨人》的音樂，是作曲職涯中極其重要和充滿意義的一頁。雖然作品已經完結，但這場音樂會能讓粉絲再次連結，是非常難得可貴的機會，希望大家能親身感受！」山本康太強調，「雖然我和澤野先生無法參加這次的巡演，但音樂會每首曲目、每個細節，都由我們傾心製作，《進擊的巨人》音樂將忠實呈現日本原版的編制與演出，希望能讓更多人親身體驗並享受！」

關鍵字：進擊的巨人

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