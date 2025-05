《進擊的巨人》音樂會登小巨蛋　神作曲家澤野弘之監製震撼心臟

記者楊智仁/綜合報導

儘管已經完結超過一年,但相信許多粉絲至今仍沉浸在《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》動畫結局的震撼之中,日前官方也宣布《進擊的巨人》官方交響音樂會「Attack on Titan -The Official Concert- Beyond the Walls World Tour」會在 10 月登上台北小巨蛋的消息。

▼《進擊的巨人》官方交響音樂會。(圖/翻攝自MNA牛耳藝術)

說起《進擊的巨人》除了角色設計、劇情滿滿伏筆、宏大的世界觀、突如其來的轉折,其雄壯配樂更是成功關鍵,而這次《進擊的巨人》交響音樂會確定會在 10 月 23 日登上小巨蛋,這也是「Attack on Titan -The Official Concert- Beyond the Walls World Tour」首度邁進海外地區,結合樂團與搖滾樂隊,聯合國際樂手真摯獻唱,搭配震撼動畫場面,以音樂直擊心臟帶來前所未有的《進擊的巨人》沉浸式盛宴,更多詳細售票情形可至官網查詢。

本次音樂會也是由「澤野弘之 × 山本康太」親自監製,澤野弘之表示,「對我來說《進擊的巨人》的音樂,是作曲職涯中極其重要和充滿意義的一頁。雖然作品已經完結,但這場音樂會能讓粉絲再次連結,是非常難得可貴的機會,希望大家能親身感受!」山本康太強調,「雖然我和澤野先生無法參加這次的巡演,但音樂會每首曲目、每個細節,都由我們傾心製作,《進擊的巨人》音樂將忠實呈現日本原版的編制與演出,希望能讓更多人親身體驗並享受!」