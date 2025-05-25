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《闇影詩章：凌越世界》超進化揭新亮點　製作人：展望後續20年

記者楊智仁／台北報導

《闇影詩章：凌越世界》（Shadowverse : Worlds Beyond）馬上要在 2025 年 6 月 17 日（二）全世界同步推出，Cygames 日前透過先行體驗會，揭曉關於《闇影詩章：凌越世界》全新亮點，製作人「木村唯人」以 Zoom 訪談方式，帶大家更深入了解這款遊戲還有作品未來方向。

▲▼暗影詩章。（圖／CY提供）

《闇影詩章：凌越世界》試玩中可選擇的職業包含「龍族、夜魔、復仇者」，全新要素引進「超進化」：後攻的第 6 回合以後可消耗 SEP ( 超進化點數 ) 進行超進化、所有從者都能超進化；超進化卡片的攻擊力、生命直皆會 +3；擁有【突進】在自己的回合不會受到傷害，也無法被能力破壞；使用「超進化」從者進行攻擊時，若打倒敵方從者該卡片會被擊飛，額外再給予主戰者 1 點傷害；部分卡片擁有超進化時才會發動的「超進化時能力」。

▲▼暗影詩章。（圖／CY提供）

緊接著則是「額外PP」：後攻玩家可在任一時間點使自己的 PP+1，一場對戰最多使用兩次。「進化」方面也有所變更：從者「進化」時攻擊力 / 生命值皆固定+2、先攻後攻 EP 數量均統一為 2 點。「手牌張數」上，對戰開始時手牌張數由 3 張變成 4 張，無論先攻後攻，第一回合所抽取卡片張數統一為 1 張。對戰中主戰者被賦予能力「紋章」透過畫面左下方圖示便能一目了然，最多可以同時擁有 5 個紋章。

▲▼暗影詩章。（圖／CY提供）

製作人木村唯人表示，「營運前作《Shadowverse》已約 9 年，當我們著眼於未來第 20 年、第 30 年發展時，也意識到技術上有其極限，因此認為有必要重新推出一款新 App，透過全新 App 不僅能帶來全新的遊玩樂趣，也是一個讓新玩家更容易入門的時機。我們在遊戲內準備非常完善教學功能，舉個例子來說，練習模式中將會有『AI 建議功能（β 版）』，讓玩家能以實戰形式學習如何進行遊戲。」

▲▼暗影詩章。（圖／CY提供）▲▼暗影詩章。（圖／CY提供）

緊接著木村唯人說到，「透過新世代視覺表現，以及名為「超進化」動態遊戲體驗，不僅能帶來更多樂趣，也能讓玩家以輕鬆休閒的方式遊玩。故事內容目前還無法詳細說明，但這次我們並不會像以往那樣以多角色共演的故事描繪，而是採取每個章節聚焦在不同主角的方式，展開各自獨立的故事，此外，這次劇情中來自各個世界的被選之人，將參加名為『狼之宴』的戰鬥，主要角色們都是這場『狼之宴』的參與者，他們各自懷抱著不同的理由踏上戰場。另外，卡牌對戰中前作《Shadowverse》主要角色們以『Leader Skin』形式在《Shadowverse: Worlds Beyond》中登場。」

▲▼暗影詩章。（圖／CY提供）

關鍵字：闇影詩章：凌越世界

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