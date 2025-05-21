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訴訟出現轉機？外媒曝《幻獸帕魯》一功能早於任天堂專利申請時間

記者楊智仁／綜合報導

2024 年 9 月任天堂與寶可夢公司在日本對 Pocketpair 提起訴訟，指控《Palworld 幻獸帕魯》侵犯多項專利。而其中關於「滑翔帕魯」功能近期引發討論，根據外媒報導，早在 2021 年 6 月 Pocketpair 就曾公開展示這個滑翔機制，比任天堂於同年 12 月為第 7528390 號專利提交申請的時間早了整整六個月。

▼《幻獸帕魯》正進行與任天堂訴訟。（圖／翻攝自Steam）▲▼《幻獸帕魯》正進行與任天堂訴訟。（圖／翻攝自Steam）

這項專利主要涉及「遊戲中動態切換騎乘物件」的技術，雖然任天堂直到 2024 年《Palworld》發售後才正式申請專利，但他們依據的是 2021 年「基礎專利」延伸申請，因此在法律上仍具有合法性。然而，早在 2021 年的 Indie Live Expo 上，Pocketpair 在任天堂申請之前就已經開發並展示相似機制，可能構成有效的「現有技術」。

儘管上述情況未必足以直接推翻任天堂的專利，因為它沒有具體展現任天堂所描述技術細節，但它的存在確實削弱了任天堂聲稱創新性，也支持 Pocketpair 所提出辯護：許多開發者都能獨立實作此類機制，像是《薩爾達傳說》和《方舟：生存進化》等遊戲亦有類似設計。

目前，日本訴訟程序尚未結束，任天堂也已著手將相同專利申請擴展至美國，顯示其意圖將法律行動擴大至國際。若 Pocketpair 成功勝訴，是否能恢復被迫刪除的遊戲機制？目前尚無時間表，現階段他們選擇低調應對訴訟風險，除了「滑翔帕魯」變成單純使用滑翔翼，先前 v0.3.11 更新中，Pocketpair 也移除投擲帕魯球功能。

關鍵字：幻獸帕魯

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