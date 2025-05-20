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Gura頭號粉絲Senzawa追新VT「鯊魚子Saba」　網嗨：難道又回來了

記者黃冠瑋／綜合報導

個人勢VTuber Senzawa從去年自稱是hololive EN畢業生「Gawr Gura 頭號粉絲」就在網上掀起熱議，但隨著Gura本人宣布畢業後就再也沒有動向。然而Senzawa在19日突然追蹤起一名新VT「Sameko Saba」（意指鯊魚子鯖），並且該帳號還追蹤了hololive御用的知名繪師ordan，讓粉絲興奮猜測難道是Senzawa又回來了。

▼新VT「SamekoSaba」問世。（圖／翻攝自YouTube／saba）

▲▼新VT「SamekoSaba」問世。（圖／翻攝自YouTube／saba）

說到VTuber Senzawa就會想起曾被粉絲封為「酒醉妖精」，她的個人頻道上也有許多迷因影片，因此也被網上冠以迷因系的稱號，但她卻在5年前突然從各大社群上銷聲匿跡，YT、Twitch更新都停留在2020年。幾年內只有偶爾在社群上發文向粉絲問好，後續她也因在去年自稱是hololive「Gawr Gura 頭號粉絲」備受大家關注。

然而在19日Senzawa突然追蹤了一個新的X帳號「Sameko Saba」（@Samekosaba），而目前Sameko Saba帳號上只發一個文，文中只有「yoho」和魚的表情符號，不過卻剛好和Senzawa最後的發文一模一樣，對此就被許多網友認為很有可能就是Senzawa 穢土轉生，準備在新帳號重新出發。

而另一方面為何網友會更加肯定是Senzawa穢土轉生，是因為從Sameko Saba名字中可以看出分別代表「鯊魚子」（さめこSameko）以及「鯖魚」（サバSaba）很符合先前她自稱自己是 Gawr Gura 頭號粉絲形象，此外也有網友指出Senzawa中的「zawa」如果不清楚得唸會很像是「Saba」。

另外值得一提的是，在Saba追隨的帳號中可以看到除了追隨Senzawa之外，還有被稱為 hololive御用知名繪師ordan（設計過櫻巫女、A醬、小春、時乃空等角色），以及同為 hololive EN 神話組的 Watson Amelia 轉生新身份VTuber Dooby。

 

關鍵字：VtuberSaba

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