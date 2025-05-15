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《怪獸8號》首款遊戲突破20萬人預約！策略回合制戰鬥掃蕩怪獸

記者楊智仁／綜合報導

松本直也所創作漫畫《怪獸 8 號》自 2020 年開始連載，作為「少年Jump+」代表作品平台閱覽次數超過 6 億次，其改編動畫於 4 月放送也引起不少討論。由 Akatsuki Games 與東寶、Production I.G 共同推出首款改編遊戲《怪獸 8 號 THE GAME》，目前事前預約已經突破 20 萬人。

▼《怪獸 8 號 THE GAME》。（圖／翻攝自Steam）▲▼怪獸8號。（圖／翻攝自Steam）

《怪獸 8 號》與《SPY×FAMILY 間諜家家酒》同為近年少年 Jump+ 代表作品點閱數超過 6 億次，漫畫日本累計發行量超過 1300 萬部，故事背景為受到怪獸侵略的世界，描繪負責討伐怪獸的「日本防衛隊」日比野卡夫卡與夥伴故事。《怪獸 8 號》第二季即將在今年 7 月開播，動畫到來之前，官方也宣布關於遊戲的相關情報。

▲▼怪獸8號。（圖／翻攝自Steam）

《怪獸 8 號 THE GAME》預計為手機 ＆ PC（Steam）遊戲，掃蕩巨大怪獸的「弑巨戰鬥」：操作簡單，卻蘊含策略深度的回合制指令戰鬥，選擇防衛隊員招式進行攻擊，當怪獸露出弱點「核心」時，以華麗必殺技將其貫穿；「高品質畫面效果重現隊員們風貌」：怪獸8號的一擊、保科宗四郎的刀伐、四之宮琪歌露的斧術，都以極具震撼力高品質畫面效果於遊戲中呈現；持續擴展「怪獸 8號」世界：不僅有能重溫動畫劇情模式，還收錄只有在遊戲中才能看到的原創內容。

目前遊戲已達成 20 萬人事前預約目標，玩家可獲得遊戲內的道具「次元晶 × 1,000」，達成 50 萬人目標，還能獲得可遊玩角色 ★4［邁向更高的境界］亞白米娜。

▲▼怪獸8號。（圖／翻攝自Steam）▲▼怪獸8號。（圖／翻攝自Steam）

關鍵字：怪獸8號

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