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「日漫化小說大賽」首獎作品出爐！台灣小說將改編漫畫跨國連載

記者楊智仁／綜合報導

為推動台日文化創作交流、激發原創故事潛力，由KADOKAWA、台灣角川與KadoKado角角者攜手舉辦的「2024你寫我畫！日漫化小說大賽」，於近日隆重舉行頒獎典禮。典禮宣告兩部獲得首獎作品將改編為漫畫，預計今年將於日本與台灣展開同步連載，開創跨界敘事全新格局。

▲▼得獎。（圖／角川提供）

本次創作大賽KADOKAWA邀請日本專業插畫家繪製漫畫插圖作為核心靈感，分別為人氣繪師woonak擔綱創作的「奇幻組」主題──「當黑夜籠罩，奇幻世界將如何展開序幕，由你定義」；以及知名繪師ちほ擔綱創作的「百合組」主題──「百合x美食強強聯手，香甜四溢的戀愛滋味」，邀請台灣小說創作者以圖生文，創作屬於中文語境的嶄新故事。活動吸引眾多具潛力與實力的作家參與投稿，內容包羅萬象題材多元，展現台灣創作界深厚底蘊與無限想像力。

兩位首獎得主之作品，經台日專業評審團嚴謹審議脫穎而出，奇幻組首獎《反派BOSS的專屬溺愛》作者草子信老師巧妙結合轉生、吸血鬼與甜寵元素，使緊張與甜蜜感之間達到了絕妙平衡；百合組首獎《為什麼不能把珍珠放進炒飯裡？》作者今安老師則以簡單的角色關係為基礎，緊湊地編排故事，並以美食增色刺激讀者食慾，兩部首獎作品成功將圖像視覺轉譯為文字藝術，精彩故事將由日方漫畫家改編漫畫，預計2025年夏秋之間於台日兩地同步連載，成為國際關注焦點。

▲▼得獎。（圖／角川提供）

現場頒發兩組別的首獎獎盃以及獎金支票三萬元。奇幻組首獎草子信老師在得獎感言中提到，「去年11月參加創作者大會，一得知比賽消息就決定要參加！有機會跟日本漫畫家合作主題性活動非常有趣，很高興這次能夠得到評審青睞，能夠得獎非常感謝！」，百合組首獎今安老師則表示，「很謝謝台灣角川舉辦比賽，讓我們的作品有機會被看見。當時知道得獎那一瞬間以為自己還沒睡醒，有點被嚇到，因為從沒想過自己會得獎，總之相當榮幸也非常感謝！」

▲▼得獎。（圖／角川提供）

關鍵字：漫畫

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