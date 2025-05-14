ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

今天是「114514」！日素人片爆紅迷因由來...網狂刷數字諧音

記者楊智仁／綜合報導

今天是中華民國 114 年 5 月 14 日，大家在社群上也許會看到不少關於「114514」這個數字，或相關的諧音梗，而究竟這串數字代表甚麼，又是出自於哪裡，一切要從日本男同志成人片《BABYLON STAGE 34 仲夏夜之淫夢 the IMP》說起。

▼今天是114514。（圖／翻攝自BABYLON STAGE 34 仲夏夜之淫夢 the IMP）▲▼今天是114514。（圖／翻攝自BABYLON STAGE 34 仲夏夜之淫夢 the IMP）

《仲夏夜之淫夢》於 2001 年發行，其第四章登場角色「田所」( 非本名 ) 後來被網民稱為「野獸先輩」，由於他的演技非常逼真，2007 年被轉載於 Niconico 動畫後迅速成為網路迷因，並開始被大量用作音 MAD 素材，其衍生梗更成為網路流行語「淫夢語錄」。該影片中，野獸先輩喊出「いいよ！こいよ！」（好啊！來啊！）與日語 114514 諧音相近，使得「114514」等諧音梗在日本與中文圈大量傳播。

其實今年五月初「民國 114 年 5 月 1 日星期 4」，就已經有不少淫夢民留言、發文歡慶，而今天日期剛好來到 114 年 5 月 14 日自然不能錯過，許多中文諧音「好時代，來臨吧」、「好時代，來臨力（大喜」、「逸一時，誤一世」、「衣一絲，吾已濕」等留言紛紛出籠，網路上也出現許多「野獸先輩」頭貼。

關鍵字：114514

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

美珠被問「男友下落」神回：He's gone！XD

推薦閱讀

微軟宣布裁員6840人遊戲部也遭殃　發言人稱「必要組織變革」

「日漫化小說大賽」首獎作品出爐！台灣小說將改編漫畫跨國連載

今天是「114514」！日素人片爆紅迷因由來...網狂刷數字諧音

日人氣聲優穿過「廢棄服裝」遭盜賣　喊破155萬官方將採法律行動

五條悟聲優談《咒術》曾經摯友：夏油傑並非背叛...走自己的路

「小五郎 X 阿湯哥」合作！柯南與《不可能的任務》竟有超巧緣分

母親節《惡靈古堡8》官方曬吸血鬼喊「媽咪」　網笑：很懂玩

《賽馬娘》首場海外聲優見面會！小栗帽、小北四角色降臨台北

收到犯罪恐嚇郵件...VTuber三毛貓咖啡廳停辦　台灣場次也沒了

《狂野之心》祭新低299元救差評　玩家抱怨：最佳化根本沒改善

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

今天是114514！日素人片爆紅迷因由來

柯南 X《不可能的任務》跨界合作

《航海王》真人版第三季即將開拍

《浣幣模擬器》獲極度好評！

《幻獸帕魯》提前移除投擲球體！

日人氣聲優穿過「廢棄服裝」遭非法轉賣

「實況野球 × 葬送的芙莉蓮」合作開跑

五條悟聲優談《咒術》曾經摯友

《狂野之心》祭新低299元救差評

專家曝《GTA 6》可能鎖定30 FPS

最新新聞

微軟宣布裁員6840人遊戲部也遭殃

「日漫化小說大賽」　首獎作品出爐

今天是114514！日素人片爆紅迷因由來

日人氣聲優穿過「廢棄服裝」遭非法轉賣

五條悟聲優談《咒術》曾經摯友

柯南 X《不可能的任務》跨界合作

《惡靈古堡8》官方曬吸血鬼喊媽咪

《賽馬娘》首場海外聲優見面會

收到犯罪郵件...VTuber三毛貓咖啡廳停辦

《狂野之心》祭新低299元救差評

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366