今天是「114514」！日素人片爆紅迷因由來...網狂刷數字諧音

記者楊智仁／綜合報導

今天是中華民國 114 年 5 月 14 日，大家在社群上也許會看到不少關於「114514」這個數字，或相關的諧音梗，而究竟這串數字代表甚麼，又是出自於哪裡，一切要從日本男同志成人片《BABYLON STAGE 34 仲夏夜之淫夢 the IMP》說起。

▼今天是114514。（圖／翻攝自BABYLON STAGE 34 仲夏夜之淫夢 the IMP）

《仲夏夜之淫夢》於 2001 年發行，其第四章登場角色「田所」( 非本名 ) 後來被網民稱為「野獸先輩」，由於他的演技非常逼真，2007 年被轉載於 Niconico 動畫後迅速成為網路迷因，並開始被大量用作音 MAD 素材，其衍生梗更成為網路流行語「淫夢語錄」。該影片中，野獸先輩喊出「いいよ！こいよ！」（好啊！來啊！）與日語 114514 諧音相近，使得「114514」等諧音梗在日本與中文圈大量傳播。

其實今年五月初「民國 114 年 5 月 1 日星期 4」，就已經有不少淫夢民留言、發文歡慶，而今天日期剛好來到 114 年 5 月 14 日自然不能錯過，許多中文諧音「好時代，來臨吧」、「好時代，來臨力（大喜」、「逸一時，誤一世」、「衣一絲，吾已濕」等留言紛紛出籠，網路上也出現許多「野獸先輩」頭貼。