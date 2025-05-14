五條悟聲優談《咒術》曾經摯友：夏油傑並非背叛...走自己的路

記者楊智仁／綜合報導

為紀念《咒術迴戰》總集篇劇場版《懷玉・玉折》將於5月30日上映，官方公開了飾演五條悟的聲優中村悠一的專訪內容，其中也提到了中村悠一對夏油傑的看法，以及印象最深刻的場面等等。

▼五條悟的聲優中村悠一的專訪內容。（圖／翻攝自@animejujutsu推特）

「懷玉・玉折」篇中，夏油傑的想法在前後發生了轉變，與五條的關係也因此有所變化，中村悠一表示，「夏油對五條懷有的差距感與自卑，逐漸轉變成了隔閡，我認為這不是他們個人之間的問題，而是『咒術師與咒詛師之間所屬陣營的差異』。並不是夏油否定五條，而是他遵從自己最終得出的結論去行動。與其說是關係變質、背叛，不如說是走上了不同的道路，這是我觀影後的感想。」

中村悠一接著說明，「導致夏油改變想法的契機，天內的最後結局，我認為五條不像夏油那樣將其視為沉重的事件。對五條而言，這成為了『即使自己再強大，也有無法守護的東西』的契機，『既然已經發生了，就接受它』。但夏油不是如此，五條也未能察覺到這一點，即使到了《咒術迴戰 0》的時間點，我也不認為五條真正理解了夏油的思想。」

中村分享了《懷玉・玉折》最印象深刻場面，「我會說是五條與夏油在新宿對峙的場景，從原作以及第一季與劇場版表現中，我一直認為五條不會去體貼他人，因此我最初想用『你做的這些我完全無法理解』的情緒，直接地將這份情感投射到夏油身上。但試音時，導演對我說『現在演法會讓人覺得五條只是單方面在說話，希望你演得更像是他來聽聽夏油的想法。』雖然最後兩人還是爭執起來，但開場那段對話我重新調整了表現方向，這成為了我印象最深的一幕。」