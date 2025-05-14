ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

五條悟聲優談《咒術》曾經摯友：夏油傑並非背叛...走自己的路

記者楊智仁／綜合報導

為紀念《咒術迴戰》總集篇劇場版《懷玉・玉折》將於5月30日上映，官方公開了飾演五條悟的聲優中村悠一的專訪內容，其中也提到了中村悠一對夏油傑的看法，以及印象最深刻的場面等等。

▼五條悟的聲優中村悠一的專訪內容。（圖／翻攝自@animejujutsu推特）▲▼ 咒術。（圖／翻攝自@animejujutsu推特）

「懷玉・玉折」篇中，夏油傑的想法在前後發生了轉變，與五條的關係也因此有所變化，中村悠一表示，「夏油對五條懷有的差距感與自卑，逐漸轉變成了隔閡，我認為這不是他們個人之間的問題，而是『咒術師與咒詛師之間所屬陣營的差異』。並不是夏油否定五條，而是他遵從自己最終得出的結論去行動。與其說是關係變質、背叛，不如說是走上了不同的道路，這是我觀影後的感想。」

中村悠一接著說明，「導致夏油改變想法的契機，天內的最後結局，我認為五條不像夏油那樣將其視為沉重的事件。對五條而言，這成為了『即使自己再強大，也有無法守護的東西』的契機，『既然已經發生了，就接受它』。但夏油不是如此，五條也未能察覺到這一點，即使到了《咒術迴戰 0》的時間點，我也不認為五條真正理解了夏油的思想。」

中村分享了《懷玉・玉折》最印象深刻場面，「我會說是五條與夏油在新宿對峙的場景，從原作以及第一季與劇場版表現中，我一直認為五條不會去體貼他人，因此我最初想用『你做的這些我完全無法理解』的情緒，直接地將這份情感投射到夏油身上。但試音時，導演對我說『現在演法會讓人覺得五條只是單方面在說話，希望你演得更像是他來聽聽夏油的想法。』雖然最後兩人還是爭執起來，但開場那段對話我重新調整了表現方向，這成為了我印象最深的一幕。」

▲▼ 咒術。（圖／翻攝自@animejujutsu推特）

關鍵字：咒術

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【把外傭當家人】感動淚崩！蛋糕慶生太暖心了T^T

推薦閱讀

五條悟聲優談《咒術》曾經摯友：夏油傑並非背叛...走自己的路

「小五郎 X 阿湯哥」合作！柯南與《不可能的任務》竟有超巧緣分

母親節《惡靈古堡8》官方曬吸血鬼喊「媽咪」　網笑：很懂玩

《賽馬娘》首場海外聲優見面會！小栗帽、小北四角色降臨台北

收到犯罪恐嚇郵件...VTuber三毛貓咖啡廳停辦　台灣場次也沒了

《狂野之心》祭新低299元救差評　玩家抱怨：最佳化根本沒改善

與安妮亞搭VR雲霄飛車！《間諜家家酒》X 環球影城暑假開跑

《航海王》真人版第三季即將開拍？Mr.0演員暗示新動向

《四海兄弟：故鄉》實機預告曝出　重現1990年「黑幫起源」

任天堂展現Switch 2滑鼠功能　影片實際操作可自動切換模式

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

柯南 X《不可能的任務》跨界合作

《航海王》真人版第三季即將開拍

《浣幣模擬器》獲極度好評！

《幻獸帕魯》提前移除投擲球體！

《狂野之心》祭新低299元救差評

五條悟聲優談《咒術》曾經摯友

《惡靈古堡8》官方曬吸血鬼喊媽咪

《寶可夢TCG》遊戲部獲利暴增12倍

收到犯罪郵件...VTuber三毛貓咖啡廳停辦

專家曝《GTA 6》可能鎖定30 FPS

最新新聞

五條悟聲優談《咒術》曾經摯友

柯南 X《不可能的任務》跨界合作

《惡靈古堡8》官方曬吸血鬼喊媽咪

《賽馬娘》首場海外聲優見面會

收到犯罪郵件...VTuber三毛貓咖啡廳停辦

《狂野之心》祭新低299元救差評

《間諜家家酒》X 環球影城暑假開跑

《航海王》真人版第三季即將開拍

《四海兄弟：故鄉》實機預告曝出

任天堂展現Switch 2滑鼠模式

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366