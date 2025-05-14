「小五郎 X 阿湯哥」合作！柯南與《不可能的任務》竟有超巧緣分

記者楊智仁／綜合報導

《名偵探柯南》劇場版系列最新第 28 部作品「獨眼的殘像」自 4 月 18 日上映僅 19 天便吸引 726 萬人次觀影，票房突破 104 億日圓刷新系列紀錄，如今「柯南」更與 5 月 17 日在日本搶先上映的《不可能的任務：致命清算》展開超狂聯名合作，合作視覺圖與宣傳影片正式公開。

▼「小五郎 X 阿湯哥」合作。（圖／翻攝自東宝MOVIEチャンネル）

這次聯名視覺主角，是在電影中為了重要舊友奮戰，展現出作為「帥氣大叔」魅力而備受矚目的毛利小五郎，根據影片中小五郎本人所言，「大概是因為社會終於發現了我的魅力，因此才促成與『最帥大叔』全球巨星湯姆·克魯斯的夢幻合作。」令人驚喜的是，《不可能的任務》系列首部電影上映及《名偵探柯南》電視動畫開播竟然都在 1996 年，這真是一段相當巧合的同期緣分。

長達 29 年《不可能的任務》系列最新作《致命清算》中，湯姆·克魯斯飾演的伊森·韓特為了從末日危機中拯救世界，不惜身負重傷地執行史上最艱鉅任務。與他同樣負傷的毛利小五郎在此次合作視覺中展現出前所未有硬派風格，包括首次描繪的黑白構圖、銳利表情，以及與《不可能的任務》標語「請相信我，這是最後的請求」呼應小五郎「看著我吧，這是我最精彩的活躍！」充分展現了毛利小五郎在劇場版中的個人特色。