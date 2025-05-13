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《航海王》真人版第三季即將開拍？Mr.0演員暗示新動向

記者楊智仁／綜合報導

在大家熱切等待 Netflix 公布《航海王》真人版第二季首播日期之際，第三季的製作似乎已經悄悄進行當中。儘管 Netflix 尚未正式宣布這部熱門真人改編影集的第三季，但參與演出的演員們已經開始談論開拍的相關進度。

▼《航海王》真人版第 2 季眾所矚目。（圖／翻攝自Netflix）▲▼《航海王》真人版第 2 季南非開普敦殺青。（圖／翻攝自Netflix）

最新的《航海王》第三季消息來自《Cinemablend》對系列新演員喬·曼根尼羅（Joe Manganiello）的訪談。雖然他無法透露第二季的進度，但他暗示尚未公開的第三季將於今年稍晚開始拍攝，「我們在第二季和第三季之間安排了一段休息時間，所以是的，我會在今年稍後回歸，開始拍攝故事下一部分，目前我能說的也就這些了。」

喬·曼根尼羅在第二季中飾演大反派 Mr.0 也就是克洛克達爾，他是神秘犯罪組織「巴洛克華克」首領。作為巴洛克華克社的領導者，Mr. 0 是《航海王》中極具份量的反派角色，在漫畫的「阿拉巴斯坦篇」之前就有其背景鋪陳。

《航海王》第二季會橫跨羅格鎮、顛倒山、威士忌山峰、小花園以及磁鼓島，這些篇章均屬於更宏大的「阿拉巴斯坦傳奇篇」一部分，主軸「阿拉巴斯坦篇」也就是與 Mr. 0 正面對決的故事，很可能將留到第三季才呈現。漫畫中 Mr. 0 並未實際現身於第二季所改編的這幾個章節，但劇情上仍有可能為了鋪陳而提早登場。

喬·曼根尼羅並非首位暗示第三季的演員。早在今年二月，飾演索隆的演員新田真劍佑也似乎透露了第三季的存在，他當時表示，「我們在拍攝《航海王》第三季之前，這一年還有其他的項目安排，不過我現在還不能說太多，對你們來說可能不夠有趣啦。」

關鍵字：航海王

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