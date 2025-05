《邊緣禁地4》預算爆前代2倍　執行長坦承：我也不知道怎麼賣

記者黃冠瑋/綜合報導

自從美國關稅政策影響後,索尼宣布PS5漲價、任天堂也跟著將部分遊戲售價提高至80美元(換算新台幣2320元),因此各大遊戲商也開始思考是否要調整售價。如今掠寶射擊遊戲《邊緣禁地4》也面臨相同問題,對此開發商Gearbox執行長坦承,「由於《邊緣禁地4》預算比前代高出兩倍多,要如何賣我也不知道」。

▼《邊緣禁地4》正式售價還無法確定。(圖/翻攝自twitter/@Borderlands)

根據外媒報導,日前剛舉行完波士頓遊戲展PAX East,其中《邊緣禁地》系列開發商 Gearbox的執行長Randy Pitchford接受現場粉絲提問,提到關於最新作《邊緣禁地4》於9月13日所發售的問題。

對此執行長則是坦承,「遊戲價格是否會保持不變或追隨微軟和任天堂的腳步,其實我也不知道」。此外,他還提到現在處於遊戲產業一個有趣時期,一方面有些人不希望看到價格上漲,甚至是由那些拍板的人決定價格,另一方面由於美國最近的關稅政策遊戲價格也正在上漲,尤其是實體遊戲價格,因此很多遊戲售價都還有待商量。

另外,他也說明不知道如何制定售價的另一個原因,是因為《邊緣禁地4》的開發預算高達《邊緣禁地3》的兩倍多以上,因此相對要考量的點變的很複雜,再加上團隊希望此款遊戲能熱賣暢銷,讓所投入的資金再次回流以此開發出更多遊戲內容,因此還需些時日才能確定遊戲售價,但他也向玩家保證遊戲正式發售前就會得知遊戲售價,玩家就可以依據售價決定是否要預購。

Feast your EYEBALLS on our ???? Official Gameplay Trailer ???? for Borderlands 4, coming Sep. 12, 2025.



Wishlist Now: https://t.co/ma48aVFOGK pic.twitter.com/2SJX4Jt4f6