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《四海兄弟：故鄉》實機預告曝出　重現1990年「黑幫起源」

記者黃冠瑋／綜合報導

由Hangar 13所製作的知名《四海兄弟》系列最新作《四海兄弟：故鄉》（Mafia: The Old Country）於日前公開最新遊戲實機預告，玩家將重回1990年體驗「黑幫起源」。對此遊戲將首次採用Unreal Engine 5引擎開發，並且本次開發團隊打破以往守口如瓶態度針對遊戲劇情做出深入解析，預計將在８月８日推出。

▼《四海兄弟：故鄉》日前公開最新遊戲實機預告。（圖／翻攝自twitter／@mafiagame）

▲▼《四海兄弟：故鄉》日前公開最新遊戲實機預告。（圖／翻攝自twitter／@mafiagame）

根據官方釋出的影片，《四海兄弟：故鄉》將重回1900年代講述「黑幫起源」的故事，玩家將化身反派英雄恩佐．法瓦拉踏入西西里地區上所發生的祕密犯罪。而在這充滿寫實時代氛圍的犯罪戲碼中，玩家將身處危機四伏的地中海環境，面對難以預料的盟友與心狠手辣的敵人。本次也為了符合時代背景，將騎著馬或駕駛T型車展開追逐賽跑，武器則是使用傳統的半自動從左輪手槍、栓式槍機步槍與雙管霰彈槍等。

對此，Hangar 13總裁Nick Baynes表示，「本次《四海兄弟：故鄉》帶來主軸清晰的直敘式遊戲體驗，結合高品質的敘事手法、逼真寫實的時代沉浸感，並且讓令人熟悉的《四海兄弟》遊戲玩法更上層樓」。

另外，遊戲將首次採用Unreal Engine 5引擎開發，呈現出極致的沉浸體驗。此外劇情方面上，官方將會沿用《四海兄弟》系列一貫的敘事手法，結合深度的劇情鋪陳與生死交關帶給玩家享受獨一無二的刺激劇情。

關鍵字：四海兄弟冒險遊戲2KHangar 13

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