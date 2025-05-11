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不是為打仗存在！世博鋼彈館繪百年後未來　副社長曝鋼彈長青原因

記者楊智仁／綜合報導

「2025 年日本國際博覽會（大阪・關西萬博）」中，以「設計讓生命閃耀的未來社會」為主題，各大企業紛紛圍繞「未來」主題設計創意十足的展館。其中唯一以 IP 名稱命名《GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION》格外引人注目。這部長年受到喜愛、在全球擁有無數粉絲的《鋼彈》，將透過萬博傳遞什麼訊息？日本媒體也訪問了萬代南夢宮控股公司董事副總經理桃井信彥先生，探討《鋼彈》歷久不衰的魅力與人氣。

▲▼鋼彈。（圖／萬代提供）

「不是為戰鬥而存在的鋼彈、描繪和平用途的非武裝未來」，桃井信彥表示，「當我們思考『讓生命閃耀的未來社會』這個主題時，認為需要能夠激發想像力的元素。我們展館所構建的世界觀設定在 2150 年，未來的宇宙人們將過著怎樣的生活？覺得以鋼彈作為主題最為合適。」桃井信彥接著說到，展館採用走廊式設計，觀眾可步行參觀構成為約 50 分鐘的故事，前半部描繪各式機動戰士合作運作、共創未來的模樣，並介紹「若科技能以這樣的形式發展，將會有更好的活用方式」。

桃井信彥強調，「過去鋼彈故事大多聚焦於戰爭，但這次我們透過展現攜手合作的模樣，更突顯出和平珍貴與衝突反差。我們非常堅持要讓觀眾看到『把光束軍刀卸下的鋼彈』。但如果故事整整一小時都太過和平，觀眾會覺得不像鋼彈；但如果戰鬥過於激烈，又與萬博主題相違背。這讓我們苦思良久，最後決定走在和平與戰鬥間的臨界點上。」

▲▼鋼彈。（圖／萬代提供）

自 1979 年動畫開播以來，鋼彈已歷經 46 年歲月，桃井信彥最後分享鋼彈能歷久不衰的原因：「每次都想帶來全新的鋼彈」。從最初的鋼彈開始，團隊一直不斷推出新的鋼彈形式。例如看過《機動戰士鋼彈 水星的魔女》或《機動戰士Gundam GQuuuuuuX》觀眾，很多人會因此回頭看初代鋼彈。這種歷史感與延續性，正是讓鋼彈始終保持新鮮感的原因。

另一個原因是「鋼彈模型」商品。這是一個讓粉絲長久投入與珍惜的媒介，鋼彈模型在海外也非常受歡迎，銷售量極高。將動畫中看到的機體親手組裝成實體，能讓人對角色產生更深的情感連結，這種高度相容性也是鋼彈一大魅力。

▲▼鋼彈。（圖／萬代提供）

關鍵字：鋼彈

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