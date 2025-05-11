專家曝《GTA 6》可能鎖定30 FPS...預告精緻但以高昂性能為代價

記者楊智仁／綜合報導

全球仍對 Rockstar 所公布的《俠盜獵車手 6》（ GTA 6 ）第二支令人驚艷的預告片感到震撼，但粉絲們或許需要稍微降低期待，根據外媒報導指出，這款遊戲幀率可能僅為 30 FPS，而非現今主流的 60 FPS。

近年來，很少有遊戲能像《GTA 6》這樣受到如此大的關注與期待，儘管官方已「確認」發售日期，但業界專家提醒玩家們不要對 60 FPS 抱持太大期待。第二支官方預告片中展示的技術確實令人印象深刻，但這也可能是以高昂性能為代價，來自 Digital Foundry 專家表示，該遊戲極可能在主機上僅支援 30 FPS。

該團隊指出預告片畫面被限制在 30 FPS，他們認為這是《GTA 6》最終在主機上提供的表現，進一步分析預告片內容後，他們判斷畫面解析度大約介於 1080p 到 1440p 之間。每一代《GTA》遊戲都在推動當代硬體的極限，而《GTA6》很可能是至今為止最大的飛躍，根據 Rockstar 自身的說法，第二支預告片是在 PS5 上拍攝的，並包含過場動畫與實際遊玩畫面。未來版本的主機或 PC 也許能帶來更好效能，但目前為止 Rockstar 尚未公布《GTA 6》是否會登上 Xbox 與 PlayStation 以外平台。