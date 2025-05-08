「奇多」再爆《寶可夢》皮卡丘造型　網鬧：哭啊天價餅乾吃了

記者黃冠瑋／綜合報導

一塊辣味奇多先前就因為太像《寶可夢》噴火龍（又被稱為Cheetozard），在Goldin拍賣網站上被以87840美元（約新台幣289萬）價格售出震驚許多寶可夢玩家。而近日一塊起司皮卡丘造型奇多（Pikacheeto）上架到拍賣網站，並且被封裝在訂製的寶可夢卡牌上，起標價為500美元（約新台幣1.4萬）再度受到熱議。

▼奇多再出現《寶可夢》皮卡丘造型。（圖／翻攝自Goldin、寶可夢官網）

對於有玩過寶可夢或是TCG卡牌玩家而言，都會知道稀有的寶可夢卡牌可以賣出驚人的天價，因此連帶寶可夢周邊也相對非常有收藏價值。不過沒想到一塊辣味奇多因為太像《寶可夢》噴火龍（又被稱為Cheetozard）而在先前被賣到將近300萬。從這之後奇多風潮就此開始，拍賣網站陸續出現像是Michael Jordan造型奇多、超級瑪利歐造型奇多等。

然而有一塊起司味奇多再度受到熱議，因為形狀更像寶可夢人氣角色皮卡丘，也被拍賣網站命名為「Pikacheeto」，目前起標價定為500美元（大約新台幣1.4萬元），換算成可以買700包46克奇多餅乾（一包20元），而這次賣家為了更符合角色還在底下加上了原版皮卡丘卡牌招式，並且外面再用7×4英吋的透明收藏盒包裝起來。

對此網友們開玩笑表示，「想到自己可能把天價奇多吃掉，就很想哭」、「我要來吃奇多開獎」、「我有大岩蛇值多少」、「嚴重懷疑奇多員工私藏很多」。