ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《咚奇剛 蕉力全開》出現奇怪文字　玩家破解嗨喊「官方彩蛋」

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂時常會在遊戲預告片加入一些解謎代碼，對玩家而言可說是習以為常，像是先前《薩爾達傳說：王國之淚》的預告片就隱藏未知符號在建築中被玩家發現。而日前就有人破解還未上市的《咚奇剛 蕉力全開》預告片所顯示奇怪香蕉文字，並且官方所留下的彩蛋還不止一處。

▼《咚奇剛 蕉力全開》預告片中出現奇怪香蕉文字 。（圖／翻攝自YouTube／2Chrispy）

▲▼《咚奇剛 蕉力全開》預告片中出現奇怪香蕉文字 。（圖／翻攝自YouTube／2Chrispy）

根據外媒報導，有一位國外 YouTuber「2Chrispy」日前發現在任天堂所發布的《咚奇剛 蕉力全開》預告中出現奇怪、類似香蕉的文字，於是他逐一比對相似的英文字母，竟然可以翻譯成一些有趣的名稱，像是一張圖紙的高架標誌上寫著「歡迎」（welcome），一個霓虹燈上寫著「製造廠」（factory），甚至一個標語，「感謝您閱讀某人消息」（Message.Thank you for reading.Someone.）。而這些香蕉文字被他稱之為「Bananabet」。

對此他則表示，「當我在觀看《咚奇剛 蕉力全開》預告片時發現這種香蕉文字後，就開始懷疑任天堂是否真的在即將推出的遊戲中隱藏了秘密語言，如同先前在《薩爾達傳說：王國之淚》所做的那樣，結果事實真是如此」。對此他也很感謝任天堂能帶給玩家這麼有趣的文字解謎。

另外，《咚奇剛 蕉力全開》預計將在7月17日上市，售價69.99美元（大約新台幣2028元），並且只能在Nintendo Switch 2上遊玩。

關鍵字：任天堂咚奇剛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#韓國瑜 酸「自己不吃藥叫別人吃藥」 #柯建銘 朝野協商暴怒拍桌

推薦閱讀

《GTA 6》延售使其他遊戲喘息　遊戲分析師稱：2025為任天堂之年

不用飛日本！GU吉伊卡哇聯名台灣確定上市　必買小包網搶瘋　

《咚奇剛 蕉力全開》出現奇怪文字　玩家破解嗨喊「官方彩蛋」

任天堂社長坦承：Switch 2恐調漲　預測「一年將賣1500萬台」

《世紀帝國2》三國DLC上線！新增五文明、評價「褒貶不一」

Switch 2新制度「鑰匙卡」遭開發者質疑：讓遊戲失去特別之處

聲優花澤香菜化身戀柱親臨《鬼滅》活動　合照蝴蝶忍粉絲大讚

「奇多」再爆《寶可夢》皮卡丘造型　網鬧：哭啊天價餅乾吃了

韓總統候選人蹭Faker...擅用圖像炎上　T1急聲明：選手無關政治

《柯南》票房破百億史上最快！明年劇場版預告5月底戲院解禁

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

奇多再爆《寶可夢》皮卡丘造型！

不用飛日本GU吉伊卡哇聯名台灣有

任天堂社長坦承：Switch 2恐調漲

《世紀帝國2》三國DLC上線

花澤香菜化身戀柱親臨《鬼滅》活動

《航海王》動畫師批音效團隊

《咚奇剛蕉力全開》出現奇怪文字

Switch 2鑰匙卡遭開發者質疑

《柯南》票房破百億刷新系列最快紀錄

《GTA 6》延售使其他遊戲喘息！

最新新聞

《GTA 6》延售使其他遊戲喘息！

不用飛日本GU吉伊卡哇聯名台灣有

《咚奇剛蕉力全開》出現奇怪文字

任天堂社長坦承：Switch 2恐調漲

《世紀帝國2》三國DLC上線

Switch 2鑰匙卡遭開發者質疑

花澤香菜化身戀柱親臨《鬼滅》活動

奇多再爆《寶可夢》皮卡丘造型！

韓總統候選人擅用Faker圖像開蹭

《柯南》票房破百億刷新系列最快紀錄

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366