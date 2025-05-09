《咚奇剛 蕉力全開》出現奇怪文字　玩家破解嗨喊「官方彩蛋」

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂時常會在遊戲預告片加入一些解謎代碼，對玩家而言可說是習以為常，像是先前《薩爾達傳說：王國之淚》的預告片就隱藏未知符號在建築中被玩家發現。而日前就有人破解還未上市的《咚奇剛 蕉力全開》預告片所顯示奇怪香蕉文字，並且官方所留下的彩蛋還不止一處。

▼《咚奇剛 蕉力全開》預告片中出現奇怪香蕉文字 。（圖／翻攝自YouTube／2Chrispy）

根據外媒報導，有一位國外 YouTuber「2Chrispy」日前發現在任天堂所發布的《咚奇剛 蕉力全開》預告中出現奇怪、類似香蕉的文字，於是他逐一比對相似的英文字母，竟然可以翻譯成一些有趣的名稱，像是一張圖紙的高架標誌上寫著「歡迎」（welcome），一個霓虹燈上寫著「製造廠」（factory），甚至一個標語，「感謝您閱讀某人消息」（Message.Thank you for reading.Someone.）。而這些香蕉文字被他稱之為「Bananabet」。

對此他則表示，「當我在觀看《咚奇剛 蕉力全開》預告片時發現這種香蕉文字後，就開始懷疑任天堂是否真的在即將推出的遊戲中隱藏了秘密語言，如同先前在《薩爾達傳說：王國之淚》所做的那樣，結果事實真是如此」。對此他也很感謝任天堂能帶給玩家這麼有趣的文字解謎。

另外，《咚奇剛 蕉力全開》預計將在7月17日上市，售價69.99美元（大約新台幣2028元），並且只能在Nintendo Switch 2上遊玩。