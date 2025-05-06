《賽馬娘》更新二創條款「禁營利行為」　網推測：針對AI違規作品

記者楊智仁／綜合報導
遊戲開發公司 Cygames《賽馬娘 Pretty Derby》，項目包含遊戲、動畫、漫畫和音樂，可說是近年最火紅的多媒體企劃之一。不過先前官方更新二次創作條款，其中提到禁止「商業用途或以營利為目的之行為」，消息一出引發許多粉絲們討論。
▼官方更新二次創作條款。（圖／翻攝自賽馬娘官網）
《賽馬娘》官方所公佈的二次創作指南提到，「作品中登場的許多角色，皆以實際存在的賽馬為原型，並且是在借用馬名的馬主們等眾多人士協助下才得以實現的作品，為了不讓原型賽馬粉絲、馬主以及相關人士感到不悅，並避免損害賽馬或角色的形象，請避免進行以下類型的表現。」
1. 損害本作品或第三方之信念、名譽等的表現
2. 含有暴力、血腥或性描寫的內容
3. 支持或詆毀特定政治、宗教、信仰的表現
4. 反社會性內容
5. 侵害第三方權利的內容
6. 商業用途或以營利為目的之行為（超出所謂「同人活動」範疇者）
7. 其他與公告南宗旨不符之不當內容
是否符合上述條件，最終將由公司進行判斷，而《賽馬娘》官方也強調，這次更新並非否定《賽馬娘》的粉絲活動。不過消息一出仍引發社群許多討論，最受矚目的是第 6 點，並沒有明確列出何謂「超出同人活動範圍之內容」，不少粉絲擔心販售同人誌、廠商製作 Cosplay 服裝、自製並販售周邊、創作者的付費訂閱獎勵都可能違規。不過也有粉絲緩頰，賽馬娘畢竟牽扯到現實馬主與騎手相關權益，二創行為管理較為嚴格無可厚非，並認為官方這套規定可能是針對近年網路上常見的「AI 自動生成商品」。
【二次創作ガイドライン更新】— ウマ娘プロジェクト公式アカウント (@uma_musu) April 28, 2025
「ウマ娘 プリティーダービー」の二次創作のガイドラインを一部更新いたしました。
二次創作物制作の際はガイドラインをご参照いただくようお願いいたします。https://t.co/CYElMZzXdI#ウマ娘
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