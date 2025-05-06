《賽馬娘》更新二創條款「禁營利行為」　網推測：針對AI違規作品

記者楊智仁／綜合報導

遊戲開發公司 Cygames《賽馬娘 Pretty Derby》，項目包含遊戲、動畫、漫畫和音樂，可說是近年最火紅的多媒體企劃之一。不過先前官方更新二次創作條款，其中提到禁止「商業用途或以營利為目的之行為」，消息一出引發許多粉絲們討論。

▼官方更新二次創作條款。（圖／翻攝自賽馬娘官網）

《賽馬娘》官方所公佈的二次創作指南提到，「作品中登場的許多角色，皆以實際存在的賽馬為原型，並且是在借用馬名的馬主們等眾多人士協助下才得以實現的作品，為了不讓原型賽馬粉絲、馬主以及相關人士感到不悅，並避免損害賽馬或角色的形象，請避免進行以下類型的表現。」

1. 損害本作品或第三方之信念、名譽等的表現

2. 含有暴力、血腥或性描寫的內容

3. 支持或詆毀特定政治、宗教、信仰的表現

4. 反社會性內容

5. 侵害第三方權利的內容

6. 商業用途或以營利為目的之行為（超出所謂「同人活動」範疇者）

7. 其他與公告南宗旨不符之不當內容

是否符合上述條件，最終將由公司進行判斷，而《賽馬娘》官方也強調，這次更新並非否定《賽馬娘》的粉絲活動。不過消息一出仍引發社群許多討論，最受矚目的是第 6 點，並沒有明確列出何謂「超出同人活動範圍之內容」，不少粉絲擔心販售同人誌、廠商製作 Cosplay 服裝、自製並販售周邊、創作者的付費訂閱獎勵都可能違規。不過也有粉絲緩頰，賽馬娘畢竟牽扯到現實馬主與騎手相關權益，二創行為管理較為嚴格無可厚非，並認為官方這套規定可能是針對近年網路上常見的「AI 自動生成商品」。