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Gemini AI竟成功通關《寶可夢藍》　開發者驚：無提示就達成

記者黃冠瑋／綜合報導

生成式AI隨著技術進步，部分開發者擔心遊戲工作未來，但也人認為並不擔心而是要學著如何訓練AI模型在工作當中，近幾年就有開發者開始利用Deepmind學習遊玩《星海爭霸2》。而近日傳出開發者讓Gemini 2.5 Pro AI學習遊玩《寶可夢藍》並成功通關，對此他驚訝表示，「沒有使用任何攻略和提示下就達成」。

▼Gemini 2.5 Pro AI花數百小時成功通關《寶可夢藍》。（圖／翻攝自Twitch／Gemini_Plays_Pokemon）

▲▼Gemini 2.5 Pro AI花數百小時成功通關《寶可夢藍》。（圖／翻攝自Twitch／Gemini_Plays_Pokemon）

根據外媒報導，一位與Google無關的開發人員在上個月對所屬旗下Gemini 2.5 Pro Experimental進行了測試，試圖引導AI操作角色自主完成《寶可夢藍》遊戲。經過數百小時努力，Gemini居然成功通關此遊戲，並分享整個開發過程。

從釋出的影片中可以看到AI結合了GBA模擬器，透過截圖的方式將遊戲資料以及目前遊戲所進行的畫面傳送至Gemini 2.5 Pro，而AI模型則是會回傳操作指令，從接收記憶體的資料來加強理解，並透過文字來記錄進度。同時，在遊戲畫面上也會覆蓋一層地圖網格，以協助AI做出更好的移動決策，並且在AI每進行100次操作後系統都會定期生成目前的活動摘要，以此幫助AI在通關《寶可夢 藍》的過程中能夠不斷做出正確決策。

儘管Gemini 2.5 Pro AI還是有許多需要調整空間，但此表現已讓人印象深刻。對此這次測試的開發者就驚訝表示，「除了涉及已知的遊戲Bug外，並沒有使用任何攻略、提示來幫助AI決策，但基本上可以視Gemini 2.5 Pro AI自行演算達成通關此遊戲」。

值得一提的是會選擇《寶可夢》系列是因為遊戲本身以其複雜的機制、戰略戰鬥和開放世界探索而聞名，等等元素都很考驗AI系統的能力，因此遊戲時常會被拿來測試AI。

關鍵字：AI寶可夢

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