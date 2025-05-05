美周邊商提前洩漏Switch 2　任天堂怒開告「侵權、虛假廣告」

記者楊智仁／綜合報導

今年 1 月美國拉斯維加斯舉行的科技展「CES」上，遊戲周邊設備製造商 Genki 宣稱展示 Switch 2 主機以及控制器模型，如今一份法庭文件揭露，任天堂目前已控告 Genki 涉嫌商標侵權、虛假廣告以及不正當競爭。

▼美周邊商提前洩漏Switch 2 任天堂開告。（圖／記者蘇晟彥攝）

2025 年 1 月舉行的 CES 消費電子展上，Genki 因為聲稱擁有一台「與實機一模一樣」的 Switch 2 複製機而引發話題。當時 Genki 私下展示機型外觀與坊間流傳 Switch 2 爆料相符，包括磁吸式 Joy-Con 2 拆卸系統與主機尺寸等細節，由於 Genki 複製機引起的關注，任天堂法務團隊親自到 CES 現場與 Genki 接觸要求對方說明，會面後 Genki 提前一天關閉了展位，未參加展覽的最後一天。

幾個月後，任天堂與 Genki 糾紛升級，根據加州中區聯邦地方法院的一份起訴書，任天堂美國公司正式對 Genki（又名 Human Things）提起訴訟，控告對方在主機正式公開前於 CES 展示 Switch 2 複製品，構成虛假廣告、商標侵權與不正當競爭。

任天堂表示，Genki 執行長 Eddie Tsai 在社群媒體上言論，以及 Genki 在 Switch 2 公開前後推廣配件的行為，侵犯了公司對 Switch 系列商標的權利，任天堂要求 Genki 停止推廣、銷售或為其 Switch 及 Switch 2 配件做任何廣告行為。而 Genki 隨後也在推特上做出回應，表示正在認真對待此事並與法律顧問合作做出深思熟慮的回應。