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類Terraria《鼠托邦》延好評強勢推出　官方：感謝支持

記者黃冠瑋／綜合報導
由獨立團隊Cassel Games所開發的殖民模擬遊戲《鼠托邦》於日前正式在Steam平台上推出，並在先前測試版中榮獲玩家極度好評。玩家將操控老鼠女王，從零開始建立鼠輩們的快樂天地，對此開發者Kassel表示，「經歷了三年的開發與一年半的搶先體驗，感謝玩家支持，將會針對玩家意見持續改善內容」。

▼鼠托邦》於日前正式在Steam平台上推出。（圖／翻攝自YouTube／Cassel Games）

▲▼鼠托邦》於日前正式在Steam平台上推出。（圖／翻攝自YouTube／Cassel Games）

《鼠托邦》是一款考驗玩家策略生存以及城市建設等元素的模擬遊戲，玩家將扮演鼠國的女王，思考如何透過策略讓經濟永續發展，妥善利用資源並建立屬於自己理想中的城市。

 遊戲玩法除了可以自行探索遊戲世界外，還可以藉由模擬元素來指揮其他老鼠市民、一起來建造城市，並且只需要為老鼠市民提供工資、物資、服務與基礎設施，就可以自主運行類似《缺氧》殖民開拓與受玩家好評的《泰拉瑞亞》（Terraria）沙盒建設玩法。

如今官方在日前脫離搶先體驗正式於Steam上發行，並且在測試版就榮獲玩家極度好評，遊戲也2023年獲得「G-Eight 獨立遊戲大獎」第一名。如今正式版熱度依舊不減，對此遊戲開發商Kassel表示，「經歷了三年的開發與一年半的搶先體驗後，如今正式上市，衷心感謝這段時間認真投入開發的團隊成員，以及支持的所有玩家，我們未來將根據玩家們的意見，不斷改善內容與使用者體驗」。

關鍵字：鼠托邦模擬遊戲

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