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人氣戀愛喜劇《艾莉同學 祕聞》雙版本情報公開　收27則獨家短篇

記者楊智仁／綜合報導

超人氣校園戀愛喜劇輕小說《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》，將於2025年台北漫畫博覽會推出首部短篇集《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學 祕聞》，內容收錄27則未公開短篇與5則全新撰寫故事，揭露艾莉與政近等人不為人知的日常祕辛，並將同步推出限定版與特裝版兩種豪華版本，限定版僅於台灣角川會場與官網販售，特裝版則將於全通路販售，並於即日起開放特裝版限期事前預購。

▲▼艾莉同學。（圖／角川提供）

本次《祕聞》推出兩種版本，收錄不同的角色精品特典，並包含「本集小說With特別設計書衣」與「珍藏書盒」。限定版收錄特典：艾莉露出開朗微笑比V手勢的「艾莉布掛畫（含組裝桿）」、姊妹倆比基尼造型貼身靠肩的「艾莉 & 瑪夏滑鼠墊」、嬌小可愛小人物的「瑪夏組裝立牌」；特裝版特典：身穿異國風情舞姬服飾的「有希推巾」、被貓咪團團圍住神情有些混亂的「綾乃透明桌繪」、以紅棕色調來呈現如舊電影底片視覺效果的「有希幻燈片組」。

▲▼艾莉同學。（圖／角川提供）▲▼艾莉同學。（圖／角川提供）

《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學 祕聞》劇情簡介

沒有寫在主線劇情，艾莉等人不為人知的幕後祕聞大集合。目擊政近與有希外出購物的艾莉，獨自悶悶不樂地暗中觀察；女間諜有希的任務，是在阿宅活動的背後跟蹤政近與艾莉約會；政近加入學生會之前，被美麗女性們圍繞的學生會長藏在心底的苦惱是什麼；被貓警戒的人、化為貓奴的人…學生會成員造訪充滿個性的貓咖啡廳；以練習校內運動會的騎馬戰為名目，舉辦一場充滿泳裝的大運動會。

看完本書就能更加享受主線劇情，《遮羞艾莉》精選短篇集，集結未收錄在本篇小說的二十七則短篇加上全新撰寫的五則豪華短篇。《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學 祕聞》將於2025年台北漫畫博覽會發售。

▲▼艾莉同學。（圖／角川提供）

關鍵字：艾莉同學

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