《俺妹》繪師畫兄妹Switch 2抽選結果　暗藏聲優梗吸千萬觀看

記者楊智仁／綜合報導

任天堂新主機 Switch 2 將於 6 月 5 日開賣，並採取抽選販售的方式，光是日本就有 220 萬參加抽選，因應這個話題，輕小說《我的妹妹哪有這麼可愛！》（ 俺妹 ）的插畫負責人かんざきひろ，日前在自己的推特繪製插畫，不僅呈現了作品兄妹 Switch 2 的抽選結果，裡面還藏有聲優梗彩蛋。

▼Switch 2抽選結果為近期熱議話題。（圖／翻攝自推特）

從繪圖中可以看到，主角高坂桐乃手捧著 Switch 2 因中選而喜悅，哥哥京介則因落選相當懊惱的場景，有趣的是，這幅插畫背後還有個「隱藏設定」。在動畫版中擔任京介配音的聲優中村悠一，實際上也參加了Switch 2的抽選，落選之後他在推特上發文表示，「總之中選的人我先跟你們絕交了，暫時這樣」。有趣的是，桐乃聲優竹達彩奈則是順利中選，這幅插畫正是呼應了這一情境。

《我的妹妹哪有這麼可愛！》可以說是動漫圈相當高人氣的作品，這幅繪圖也引發熱烈反應，目前已經超過 2600 萬觀看，網友則笑喊，「這是聲優梗嗎」、「笑死時機也太剛好了吧」、「這是新作《我的妹妹不可能落選》的封面嗎」、「京介好可憐，桐乃看起來超開心」、「真的很像動畫會發生的情境，心情大好的桐乃超可愛」。