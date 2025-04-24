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《吉伊卡哇》樂園今年東京開幕！號稱首座大型體驗型設施

記者楊智仁／綜合報導

由日本漫畫家 nagano 創作的《吉伊卡哇》熱度持續升溫，各地也推出許多令人印象深刻的聯名合作，讓大街小巷都見識到這群小傢伙們的驚人魅力。日前官方也宣布會在在東京推出首座大型體驗型設施「吉伊卡哇樂園（ちいかわパーク）」。

▼吉伊卡哇樂園今年開幕。（圖／翻攝自@chiikawa_parkjp推特）▲▼吉伊卡哇。（圖／翻攝自推特）

說到《吉伊卡哇》相關店鋪，包含在各地 PARCO 營運的拉麵店「吉伊卡哇拉麵」、官方周邊店「吉伊卡哇 Land」，如今官方進一步宣布帶來「吉伊卡哇樂園（ちいかわパーク）」，號稱是「首座大型體驗型設施」，目前已開設官方網站、推特 ( X )，詳細情報有待官方公布，不過消息一出還是讓粉絲們相當興奮。

曾拿下日本角色大賞《吉伊卡哇》2020 年於 X 進行連載，2022 年製作成電視動畫後人氣直線上升，膽小愛哭但溫柔的吉伊卡哇與好朋友小八貓、兔兔等夥伴看似辛苦工作討伐怪物，考取證照賺取收入的日常，背後卻有著與《鋼之鍊金術師》、《進擊的巨人》相似設定，包括等價交換、階級管理、暗喻社會現象，與可愛生物療癒外貌的高度反差掀起熱烈討論，各種活動以及周邊商品都是吸引爆滿人潮及粉絲搶購，今年 3 月甚至和美國職棒大聯盟夢幻聯動足見熱度之高。

關鍵字：吉伊卡哇

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