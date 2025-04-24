Switch 2日本破220萬人抽選...超出預期社長致歉：無法滿足需求

記者楊智仁／綜合報導

任天堂於日前宣布，預定 6 月 5 日發售的新一代遊戲主機「Nintendo Switch 2」，日本地區的抽選販售申請人數已突破約 220 萬人，抽選結果將於今天 4 月 24 日公布，從昨晚開始 Switch 2 就衝上 X 熱搜關鍵字第一。

▼Nintendo Switch 2 申請人數破 220 萬。（圖／記者蘇晟彥攝）

任天堂社長古川俊太郎透過 X 表示，「為了將 Nintendo Switch 2 送到大家手中，我們事先已調配大量零組件並推進生產，4 月 2 日公布詳細資訊後，開放 My Nintendo Store 抽選登記，結果僅在日本就吸引約 220 萬人報名參加，這完全超出了我們原本預期，也遠超出 My Nintendo Store 能在 6 月 5 日當天出貨的數量。因此，我們 24 日所公布中籤名單中會有相當多的用戶無法中選，深感遺憾。」

為此，任天堂也做出因應，「為了減少落選者重新申請麻煩，My Nintendo Store 將自動把第一輪未中籤者納入第二輪抽選。但即便加上第二輪，也無法滿足所有申請者的需求。儘管我們已做足準備，仍無法滿足大家期待，在此深表歉意。」

古川表示任天堂正積極擴大生產，「因應此龐大需求，我們目前正強化生產體制。自 4 月 24 日起，全日本各大遊戲零售店與網路商店將陸續開放 Nintendo Switch 2 的預約或抽選販售。My Nintendo Store 也將在發售日之後持續販售，詳細安排日後另行公告。我們會與各大零售商密切合作，努力將更多 Switch 2 送至大家手中。」