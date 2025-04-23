《鬼滅之刃》舞台劇開演　上弦貳合影無慘網驚：存在感爆發

記者楊智仁／綜合報導

《鬼滅之刃》每一季都會掀起全新風潮，不論「柱訓練篇」結尾的高超製作品質，還是「無限城」三部曲製作確定都讓粉絲們感到興奮。除了動畫不斷更新，《鬼滅之刃》真人舞台劇也來到「其之伍 刀匠村篇」，自 4 月中開演受到觀眾好評。

▼《鬼滅之刃》真人舞台劇「其之伍 刀匠村篇」。（圖／翻攝自@kimetsu_stage推特）

舞台劇《「鬼滅之刃」其之伍 襲擊 刀匠村篇》上周末迎來東京最後一場公演，本作描繪炭治郎與禰豆子等人為了守護遭到上弦之鬼襲擊的鍛刀村而展開激戰的故事，舞台劇中「上弦集結」的片段成為一大看點，首次參與舞台劇系列演出的加藤和樹（飾演 上弦之壹：黑死牟）與浦井健治（飾演 上弦之貳：童磨）等人以影像方式登場，還原的樣貌和氣勢成為社群討論焦點。

浦井健治日前上傳了與佐佐木喜英 ( 鬼王：無慘 ) 兩人合影的照片，童磨長指甲、毛髮與服裝都讓粉絲們大讚，「存在感真的太驚人了」、「看到心動又感到害怕的樣貌」、「完全突破想像的童磨表現，非常精彩」，而浦井健治也提到這次舞台劇的心得，「上弦之貳童磨首次接觸到情感，我也在這個團隊中，重新獲得許多『領悟』，這次表演辛苦大家了！」東京的公演告一段落，不過接下來舞台劇會在 4 月 25 日 ～27 日移師到兵庫的 AiiA 2.5 Theater Kobe 演出。