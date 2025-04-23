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頂級聯賽LCK三年虧損427億韓元　赤字加劇業界憂電競產業未來

記者楊智仁／綜合報導

根據外媒報導，韓國代表性電競聯賽《英雄聯盟》LCK 近年來財報持續陷入深度虧損，情況逐漸惡化，引發業界對電競產業未來的憂慮。近期韓國金融監督院電子公示系統資料，LCK 自 2022 年以來連續三年虧損：2022 年淨損 81 億韓元，2023 年擴大至 132 億韓元，而 2024 年更創下歷史新高的 285 億韓元。三年合計虧損金額高達 427 億韓元，規模三年間暴增 3.5 倍。

▼LCK可說是全球最具代表性電競聯賽。（圖／翻攝自LCK推特）▲▼LCK。（圖／翻攝自LCK）

與此同時 LCK 營收呈現大幅下滑，2022 年的營收為 279 億韓元，到 2024 年銳減為 114 億韓元。Riot Games總部雖持續強調對電競的長期投資，但若此赤字結構不改善，LCK 能否繼續營運下去已成疑問。自 2021 年起，LCK 引入加盟制度，希望透過穩定聯賽營運與隊伍收益結構改革改善現況，但實際上營收下降、加盟分紅成為額外負擔。

目前 LCK 聯盟負責賽事舉辦、場館與轉播營運，固定支出龐大且需分潤給戰隊，使營運壓力日益沉重，而且多支戰隊面臨收益困境，被迫考慮縮編與裁員。業界分析指出，LCK 虧損主要源自「高固定成本＋低營收多元化」結構問題，包含製作費、人事費、設備投資等持續上升，但收益卻過度依賴門票、贊助與轉播權。業界人士表示，「儘管電競影響力持續擴大，但商業模式尚未成熟，導致 LCK 聯盟長期投資卻難見成效，如今 Riot Korea 面臨更大財政壓力。」
 

關鍵字：英雄聯盟

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