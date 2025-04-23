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物價飆漲...日本「PS5出租」超熱門！8天只要200塊使用率近全滿

記者楊智仁／綜合報導

日本的租片連鎖店 GEO 於 2 月 28 日啟動的 PlayStation 5 租賃服務，目前表現強勁。儘管各店設備使用率略有不同，但根據外媒採訪 GEO 的說法，服務啟動滿一個月時，約半數門市「幾乎達到 100% 使用率」，整體平均也高達約 80%。

▼日本PS5出借服務大熱門。（圖／翻攝自PlayStation）▲▼日本PS5出借服務大熱門。（圖／翻攝自PlayStation）

負責 GEO 租賃商品全業務的商品一課經理坂井祐介表示，「好評超出我們的預期。」坂井所屬部門主要負責 CD 與 DVD 租賃，但隨著影音串流服務普及，相關業務日漸式微，為因應這種情況，他們便發想出「PS5 主機租賃」新企劃。該企劃約於 2024 年夏季啟動，當時 PS5 供應雖逐漸穩定，但正值價格調漲之際，標準版從 66,980 日圓上調至 79,980 日圓，這無疑提高消費者的購買門檻。

坂井表示，「我們開始思考是否能利用既有的租賃架構來提供 PS5 主機租賃。」GEO 全國約有 1000 家門市，皆有銷售遊戲主機與遊戲軟體，同時也具備主機收購與維修經驗，因此啟動租賃服務無需增加人力或教育成本，能以業界最低價提供。同一部門的塚本佑紀補充道，「GEO 具備維修 PS5 的經驗與系統，不須額外成本即可運行租賃業務，價格自然具有競爭力。」

該服務 2 月 27 日正式公告「8 天 7 夜租金僅需 980 日圓」的震撼價格，受到市場與社群高度關注。社群上甚至出現「神服務」等讚賞聲音，玩家反應普遍正面。坂井指出，「租賃的本質，就是讓高價商品能以低價在家中享受，PS5 租賃正是延續這種理念。」

關鍵字：PS5

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