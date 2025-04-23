《沉默之丘f》測試版詐騙索取訊息　官方呼籲：假的千萬別點

記者黃冠瑋／綜合報導

由KONAMI推出的恐怖新作《沉默之丘f》於先前釋出新預告片，揭露了遊戲將以昭和時代日本鄉村為舞台，因此備受玩家關注。然而近日卻傳出有不法人士藉著《沉默之丘f》測試版為由，企圖竊取玩家的個人資訊。對此官方緊急表示，「並沒有封閉測試活動，這些虛假網站可能導致玩家資料洩漏，請格外小心」。

▼《沉默之丘f》被不法人士利用詐騙。（圖／翻攝自twitter／@silenthill_jp）

根據外媒報導，從先前釋出的新預告片中，就可以看到《沉默之丘f》的故事設定背景在60年的昭和時代日本，其中恐怖要素甚至在還未確定上市日期前，就慘遭澳洲政府拒絕分級上市。對此玩家們已經迫不及待想要體驗這款遊戲的恐怖氛圍，然而就有不法人士利用玩家心態建立關於《沉默之丘f》測試版的連結網站，以此來欺騙玩家註冊虛假帳號，並在這過程中竊取玩家的個人資訊。

對此官方KONAMI在社群上向玩家發出緊急公告，有玩家收到關於封閉測試活動的邀請，但經過開發人員確認，「這些都是冒充帳戶，並且所發布都是虛假活動，根本沒有《寂靜嶺 f》封閉測試邀請，使用這些虛假網站可能會導致個人信息洩露或遭到詐欺利用，請玩家們格外小心」。官方也建議不要使用他們沒有列出的官方網站或社群，就算其他網站有列出包含「Silent Hill f」或是「Konami」等字樣也都與官方無關。

另外，《沉默之丘f》也不是第一款慘遭利用詐騙的遊戲，像是先前《巫師4》的開發商 CD Projekt Red也發出警告，有冒名官方者發出虛假的封閉測試邀請，請玩家注意。