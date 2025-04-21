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長達8年《逃離塔科夫》即將推出　年度計畫開跑網嘆：終於啊　

記者黃冠瑋／綜合報導

由俄羅斯Battlestate Games所開發的撤離射擊遊戲《逃離塔科夫》，自從2017年7月開始封閉測試以來，粉絲一直期待遊戲的上市，但長達八年的時間始終都沒有關於遊戲的進展，終於官方在日前直播節目上正式宣布2025年將推出1.0正式版，並且公開了遊戲年度更新計畫，以及新地圖「Terminal」即將登場。

▼《逃離塔科夫》主打PvP物資收集和撤離玩法的射擊遊戲。（圖／翻攝自YouTube／Battlestate）

▲▼《逃離塔科夫》主打 PvP物資收集和撤離玩法的射擊遊戲。（圖／翻攝自YouTube／Battlestate）

《逃離塔科夫》是一款主打PvP物資收集和撤離玩法的射擊遊戲，自從2017年展開封閉測試後，就捲起撤離射擊風潮，許多遊戲開發商都想效仿推出類似的遊戲玩法，想趁著《逃離塔科夫》還未上市期間就趕緊推出，但最終都宣告失敗。對此《地獄潛伏者2》的創意總監Johan Pilestedt先前就提到，「試圖複製《逃離塔科夫》的成功永遠是徒勞，因為玩家不會想一直玩同一款遊戲」。對於玩家而言遊戲武器獨特的改裝系統以及探索爭奪的撤離玩法，讓《逃離塔科夫》始終維持在這塊領域的龍頭，然而自從公布測試後卻長達八年的時間都沒有關於遊戲正式上市的消息。

如今官方於日前直播節目「Tarkov TV Live」上，公開了年度更新計畫以及新地圖「Terminal」即將登場。其中根據總監Nikita介紹，預計將在接下來四個月更新改版，從5月開始將會針對敵人AI行為調整以及Lighthouse地圖最佳化、Customs地圖視覺做出改善，6 月則是針對Reserve地圖最佳化，加入夏季天氣、音訊引擎改善、倉庫自動整理等。而7月和8月會針對關於地圖最佳化、聲音重製、遊戲內活動改善平衡，完成後便會推出1.0正式版，預計將在2025年內完成。

對此網友們表示，「這也測試太久了」、「兼具成就感與挫敗感的遊戲，期待」、「原來一直都在封測中」、「終於啊，但說真的遊戲平衡、劇情優化很多，開發8年好像合理」。

關鍵字：逃離塔科夫射擊遊戲

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