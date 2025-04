美眾議院議長談削減補助：年輕人該回職場...不是整天玩電動

記者楊智仁/綜合報導

美國眾議院議長麥克・強森(Mike Johnson)近日針對聯邦醫療補助(Medicaid)改革提出言論,再次將「年輕人沉迷於電玩」視為美國社會問題根源之一,然而這也引發外界質疑,其言論是為即將實施的福利削減政策尋找藉口。

▼美眾議院議長「年輕人沉迷電玩」是問題。(圖/翻攝自@atrupar推特)

強森在公開訪談中聲稱,削減醫療補助的目的,是要「讓年輕男性回到職場,而不是整天玩電動」,此番發言旋即引發輿論,認為其將社會經濟問題歸咎於娛樂文化,並藉此為政策背書,掩蓋對弱勢族群的實際傷害。據外媒分析指出,大多數接受醫療補助的人其實都有全職或兼職工作,強森將其描述為「整天打電動的人」的說法有所出入。

外媒也點出,將電玩或其他媒體形式作為代罪羔羊,已是政治操作的慣用手法,從漫畫、重金屬音樂到遊戲,都曾被當作社會病象的根源之一。此言論也引發美國社會關注,包括遊戲產業、社福團體紛紛發聲,希望政府針對貧困結構、勞動條件與醫療體系進行全面改革,而非把「負面化年輕人」當作理由而忽視弱勢者的權益。

Mike Johnson on Medicaid: "What we've talked about is returning work requirements ... you return the dignity of work to young men who need to be out working instead of playing video games all day. We have a lot of fraud, waste, and abuse in Medicaid." pic.twitter.com/2ZjaLrh2bg