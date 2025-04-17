美眾議院議長談削減補助：年輕人該回職場...不是整天玩電動

記者楊智仁／綜合報導

美國眾議院議長麥克・強森（Mike Johnson）近日針對聯邦醫療補助（Medicaid）改革提出言論，再次將「年輕人沉迷於電玩」視為美國社會問題根源之一，然而這也引發外界質疑，其言論是為即將實施的福利削減政策尋找藉口。

▼美眾議院議長「年輕人沉迷電玩」是問題。（圖／翻攝自@atrupar推特）

強森在公開訪談中聲稱，削減醫療補助的目的，是要「讓年輕男性回到職場，而不是整天玩電動」，此番發言旋即引發輿論，認為其將社會經濟問題歸咎於娛樂文化，並藉此為政策背書，掩蓋對弱勢族群的實際傷害。據外媒分析指出，大多數接受醫療補助的人其實都有全職或兼職工作，強森將其描述為「整天打電動的人」的說法有所出入。

外媒也點出，將電玩或其他媒體形式作為代罪羔羊，已是政治操作的慣用手法，從漫畫、重金屬音樂到遊戲，都曾被當作社會病象的根源之一。此言論也引發美國社會關注，包括遊戲產業、社福團體紛紛發聲，希望政府針對貧困結構、勞動條件與醫療體系進行全面改革，而非把「負面化年輕人」當作理由而忽視弱勢者的權益。