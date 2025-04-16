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hololiveEN神話組Gura將畢業...Vtuber傳奇曾造成壽司郎台灣瘋搶

記者楊智仁／綜合報導

隸屬於 hololive 旗下 VTuber「噶嗚．古拉 Gawr Gura」以可愛有趣的直播風格吸引不少粉絲，鯊魚少女的外型與聲線更獲得「鯊鯊」愛稱，人氣非常高 YT 擁有 456 萬訂閱者。不過就在稍早，Gura 在個人頻道宣布將於 5 月 1 日畢業。

Gura 於直播中表示，畢業原因是和公司的經營方向相左，活動當中面臨許多期望與壓力，不過她已經盡最大的努力，緊接著 Gura 回顧了 5 年前剛出道時，自己幾乎沒有直播、跳舞或唱歌的經驗，感謝粉絲們的支持，還有和其他 4 人共同成長，讓她能走到沒有想像過的高度，在成千上萬人面前表演、能和這麼多人邂逅令 Gura 感到非常開心，最後她也表示，「成為大家的小鯊魚，是我的榮幸。」

「噶嗚．古拉Gawr Gura」是 hololive EN 成員之一，於 2020 年 9 月出道，官方設定她是叫喊著「海底真是無聊透頂」而來到陸地上的亞特蘭蒂斯後裔，並穿著在日本買的鯊魚頭套衣服。擅長音樂的 Gura，首次直播就因故延遲，而開始後的第一句話是「a」，但說完後又因為設備問題而中斷直播，讓聊天室等待的上萬網友狂刷「a」就此形成網路迷因，並讓鯊鯊迅速爆紅。第一次直播 Gura就 完成 YouTube 頻道 10 萬人訂閱。

▲▼Gura畢業。（圖／翻攝自推特）

隨著人氣水漲船高， Gura 僅花 40 天就完成 100 萬訂閱，目前訂閱者 456 萬，在台灣有著鯊鯊、鯊皇、Gura 的稱呼，過去 Gura 廣泛參與各項合作企劃，像是快閃咖啡廳、水族館，甚至 2023 年時被任命為東京觀光大使的一員，去年在台灣和壽司郎的合作造型一卡通人潮擠爆瘋搶，5 月更於台北流行音樂中心舉行的「hololive Meet SUPER KARAOKE PARTY @ TAIPEI 2024」擔任壓軸演出。

關鍵字：Gurahololive鯊鯊

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