hololiveEN神話組Gura將畢業...Vtuber傳奇曾造成壽司郎台灣瘋搶

記者楊智仁/綜合報導

隸屬於 hololive 旗下 VTuber「噶嗚.古拉 Gawr Gura」以可愛有趣的直播風格吸引不少粉絲,鯊魚少女的外型與聲線更獲得「鯊鯊」愛稱,人氣非常高 YT 擁有 456 萬訂閱者。不過就在稍早,Gura 在個人頻道宣布將於 5 月 1 日畢業。

Gura 於直播中表示,畢業原因是和公司的經營方向相左,活動當中面臨許多期望與壓力,不過她已經盡最大的努力,緊接著 Gura 回顧了 5 年前剛出道時,自己幾乎沒有直播、跳舞或唱歌的經驗,感謝粉絲們的支持,還有和其他 4 人共同成長,讓她能走到沒有想像過的高度,在成千上萬人面前表演、能和這麼多人邂逅令 Gura 感到非常開心,最後她也表示,「成為大家的小鯊魚,是我的榮幸。」

「噶嗚.古拉Gawr Gura」是 hololive EN 成員之一,於 2020 年 9 月出道,官方設定她是叫喊著「海底真是無聊透頂」而來到陸地上的亞特蘭蒂斯後裔,並穿著在日本買的鯊魚頭套衣服。擅長音樂的 Gura,首次直播就因故延遲,而開始後的第一句話是「a」,但說完後又因為設備問題而中斷直播,讓聊天室等待的上萬網友狂刷「a」就此形成網路迷因,並讓鯊鯊迅速爆紅。第一次直播 Gura就 完成 YouTube 頻道 10 萬人訂閱。

隨著人氣水漲船高, Gura 僅花 40 天就完成 100 萬訂閱,目前訂閱者 456 萬,在台灣有著鯊鯊、鯊皇、Gura 的稱呼,過去 Gura 廣泛參與各項合作企劃,像是快閃咖啡廳、水族館,甚至 2023 年時被任命為東京觀光大使的一員,去年在台灣和壽司郎的合作造型一卡通人潮擠爆瘋搶,5 月更於台北流行音樂中心舉行的「hololive Meet SUPER KARAOKE PARTY @ TAIPEI 2024」擔任壓軸演出。

i have to talk to you about something tonight- ????https://t.co/vNdiR2cUCy pic.twitter.com/Xs72cUnAXm