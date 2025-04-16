總集篇電影《怪獸8號》5月全台上映！加映人氣短篇《保科特休日》

記者楊智仁／綜合報導

《怪獸8號》原作在2021年拿下日本「下一部人氣漫畫大賞」網路漫畫部門大獎後備受各界矚目；2024年第一季動畫推出後，這部被譽為「最後的王道少年作品」再度受到觀眾的熱烈歡迎。第二季動畫正式上架之前，羚邦 5 月 1 日將推出電影《怪獸8號：Mission Recon》讓觀眾在銀幕上感受防衛隊員為保衛城市與各種怪獸戰鬥的超燃熱血與強力震撼的大場面；電影還同場加映動畫中人氣最高的副隊長「保科特休日」，讓觀眾一窺這位手持雙刀與怪獸對決的副隊長在休假日都從事什麼樣的休閒娛樂。

《怪獸8號 Mission Recon》故事設定在怪獸最常出沒的日本，一心想進入防衛隊殺光怪獸的日比野卡夫卡，已經從熱血青年變成30歲的大叔，卻依舊沒能被防衛隊錄取，只能擔任分解怪獸屍體與各項善後工作的清潔隊員，本想放棄希望的卡夫卡在經歷一次意外後，成為擁有強大變身力量的「怪獸8號」。

在學弟市川雷諾的激勵下，卡夫卡隱藏自己的怪獸身分並通過防衛隊的選拔試驗，實戰中卡夫卡以豐富的怪獸解剖知識，證明自己在戰鬥中的價值，獲得長官與隊友們的信任。當他還在為隱瞞怪獸身分感到忐忑不安時，一頭高度智慧的怪獸突襲防衛隊基地，面對近乎全面潰敗的頹勢，卡夫卡再無退路，選擇正面迎戰。同場加映的《保科特休日》故事則是以市川雷諾與伊春的角度出發，向來埋首訓練或與怪獸作殊死戰的雷諾與伊春，早已忘記假日該如何渡過的兩人決定跟蹤同樣輪休的保科副隊長，卻驚訝地發現他不為人知的一面。

早在參加動畫試鏡之前，聲演副隊長保科宗四郎的河西建吾就已經是該作品的粉絲，出身自大阪的河西建吾，有著和保科一樣的關西腔，意外地在動畫推出後成為人氣最高的角色，他表示：「身材瘦小，帶著關西腔，永遠帶著一抹淺淺的神秘微笑，保科是一個能夠掌控全局的角色，在眾多拿槍的防衛隊員中，凌厲迅猛的刀法讓他成為防衛隊中頂級戰鬥力與所有隊員們最強的精神後盾，柔弱外表與鋼鐵般意志，彷彿謎一般的角色，更彰顯出他的性格魅力。」

聲演日比野卡夫卡的福西勝也表示，「河西慎吾就像一位真正的領導者，微笑地應對一切，讓大家在他的帶領下很放心地面對工作上龐大的壓力。」河西建吾則是很含蓄地表示自己不是那種能指揮大家的人，「我只會說『請大家相信我，我們一起把工作做到盡善盡美，這應該是我跟保科最相似的地方吧(笑)。』」