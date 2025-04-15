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300萬YTR阿神罕見動怒開撕前夥伴　提4年前舊怨：沒你之前惡劣

記者蘇晟彥／綜合報導

以 Minecraft 影片深受粉絲青睞，至今累積突破300萬訂閱的YouTuber 阿神近日與前實況夥伴「羽毛」開撕，羽毛在針對此事件回應後，阿神一改往日笑臉迎人的形象，罕見在社群平台公開回文「4年前你們私下背著我用戲謔的語氣模仿我拍片，我也沒收到任何告知與知會、甚至至今也沒收到來自你的任何道歉」，甚至引用網友留言直說，「消費回去流量變現剛好而已」。

▼阿神新影片引起「4年前舊怨」再燃。（圖／翻攝自阿神 YouTube頻道）

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以 Minecraft 類型實況、影片深受粉絲青睞的300萬訂閱YouTuber「阿神」，近日隨著《MINECRAFT麥塊電影》上映，再次回歸，與朋友拍攝相關影片。對此，在近期上架的影片中在標題、內容中意外提到「前夥伴」羽毛，但兩人在四年前拆夥後就再無往來，此舉引起羽毛不滿，立刻拍片回應，直指自己看到影片「錯愕」，並直言自己這四年來避免提到往事，更表明「也請大家尊重彼此立場，不要打擾對方。」

對此，不少網友就不買單進攻羽毛YouTube頻道，認為其實阿神在直播中只有簡單提到，甚至沒有惡意、也沒有想要消費；有網友也提到，當年「羽神CP」撕破臉後，其實就看得出誰在拉邊，現在只是簡單提到，如果不想要製造話題就不需要回應，更別提「拍攝一部影片回應」。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

對此，在羽毛拍片回應後，阿神也罕見在自己留言處回應，指稱「4年前你們私下背著我用戲謔的語氣模仿我拍片，我也沒收到任何告知與知會、甚至至今也沒收到來自你的任何道歉。」，他也針對這個題材致歉認為「自己理虧」，但絕對沒有羽毛惡劣，甚至他還引用網友的話講說，「多年前羽毛那掛的不是也有消費阿神嗎？那那時候阿神本人有同意嗎？如果答案是否定的，我覺得阿神消費回去流量變現剛好而已」

關鍵字：阿神

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