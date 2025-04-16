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《英雄聯盟》愛歐尼亞賽季情報一次看　官方認ARAM變太大：會注意

記者蘇晟彥／台北報導

《英雄聯盟》 16日公布2025第二賽季主題，這次將從諾克薩斯移動到愛歐尼亞，將重現人氣「靈花祭」，帶來「靈花祭：物外之境」賽季。除了峽谷外型重改外，全新英雄「尤納拉」、沒有防禦塔、主堡的 5v5 新模式「究極亂鬥」也將陸續登場。此外，今年的傳奇殿堂 (Hall of Legends)將於五月公布下一位入選的職業選手，但官方在聯訪時也保密到家，並沒有透露相關訊息。

▼2025第二賽季將以「靈花祭」作為主題，峽谷外型將重製為愛歐尼亞風格。（圖／Riot Games提供）

▲▼ 英雄聯盟第二賽季 。（圖／Riot Games提供）

《英雄聯盟》2025年開始以「賽季模式」推出，在第一賽季後，這次接續勒布朗 （LeBlanc）和弗拉迪米爾 （Vladimir）故事線，將來到愛歐尼亞尋找強大武器。對此，官方在近日舉辦媒體聯訪，指出本季的英雄造型代表的是節慶期間流傳的「神話」，並非英雄的正史面貌（例如艾希靈花季並不是她『真實面貌』），因此會有一些不屬於愛歐尼亞的換上這套「神話外觀」，但靈花祭本身是存在《英雄聯盟》中的正史，也是確切發生在愛歐尼亞的故事。

在第二賽季中，玩法也將進行改變，包含

■ 亞塔坎的貪食型態和毀滅型態將改為單一的新型態：荊縛亞塔坎。除了血玫瑰外，擊殺荊縛亞塔坎的隊伍將獲得地圖上所有未拾取的玫瑰，且該隊所有血色花瓣將淨化為靈花瓣，提供更強效果。
■ 虛空幼蟲將在對戰後期生成，每場對戰僅生成一次。
■ 預示者將在15分鐘時生成，且由於「預示者凝視」減益效果已移除，現在更容易擊敗。
○ 賞金系統將重新調整，系統將更精確地判斷優劣勢，減少隊伍在大幅落後時仍觸發擊殺賞金的情況，讓賞金感覺更像是領先方專屬。。
○ 在選角階段，只有打野才能帶「重擊」，且系統會自動分配給打野。此外，對戰開始後，輔助將自動獲得「世界地圖」道具。
○ 召喚峽谷將迎來視覺更新，呈現出靈花祭主題的美麗景觀。
○ 死亡後的灰白畫面將被新的「觀戰介面」取代，讓玩家可以觀看隊友，同時新增連殺音效，但只有參與擊殺的玩家自己能聽到，增加興奮感。
○ 從下個版本開始，惡意送頭和刻意鬧場偵測系統將獲得重大改進，自動偵測並懲罰遊戲內各種惡意行為，以利杜絕欠缺運動家精神的玩家帶來的負面體驗。
○ 最後，敬請期待本賽季後期推出的全新可操控英雄「尤納拉」，以及全新小遊戲。

▲▼ 英雄聯盟第二賽季 。（圖／Riot Games提供）

 ● 全新對戰模式：究極亂鬥

❖ 第二賽季將推出全新對戰模式：究極亂鬥。
❖ 「究極亂鬥」的場景是以奇幻班德爾城為背景的全新地圖，這是個快節奏的5對5對戰模式，追求的是戰鬥的爽快感。為了獲勝，玩家必須努力推進兵線進入敵方基地。該模式沒有防禦塔或其他物件，完全聚焦在雙方英雄的正面對決。
❖ 相較於傳統的召喚峽谷體驗，「究極亂鬥」是節奏更快、壓力更小的對戰模式，讓《英雄聯盟》玩家能透過另一種方式享受刺激精彩的對戰。

▲▼ 英雄聯盟第二賽季 。（圖／Riot Games提供）

最後，靈花祭造型將為這次賽季主題，將由艾希、伊瑞莉雅、巴德、法洛士、枷蘿和埃爾文打造全新造型。

全新「多樣化」造型是獨立造型，可能是現有造型主題的新增造型，或以全新主題形式推出。這類造型將在第二賽季推出，以「泳池狂歡 圖奇」打頭陣，該造型可透過第一章付費通行證解鎖。
此外，「尊爵不凡 靈花祭 拉克絲」和「靈花祭 埃爾文」可透過第一章付費通行證解鎖。
下一款非凡造型將會是魔甘娜的造型。此外，劫的尊爵不凡造型將可透過通行證獲得，亞菲利歐的尊爵不凡造型則於神話商店上架。

此外，在媒體聯訪環節中官方提到，近期ARAM（咆嘯深淵）迎來多項改動，包含先前進步之橋、近期的愚人節模式，但此舉引起不少玩家「反彈」，強調未來將在熟悉與新鮮感中找尋平衡，避免過於劇烈的核心玩法變動；此外，今年的傳奇殿堂 (Hall of Legends)：將於五月公布下一位入選的職業選手，但官方在聯訪時也保密到家，並沒有透露相關訊息。

▲▼ 英雄聯盟第二賽季 。（圖／Riot Games提供）

▲▼ 英雄聯盟第二賽季 。（圖／Riot Games提供）

關鍵字：英雄聯盟

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