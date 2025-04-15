ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

性感屁股自由！《漫威爭鋒》第二賽季偷強化「男性英雄屁股」

記者黃冠瑋／綜合報導

網易遊戲與MARVEL Games共同開發的英雄射擊遊戲《漫威爭鋒》於日前迎來第二賽季「地獄火晚宴」，並同時加入了新英雄「白皇后艾瑪」，性感蜜大腿的抖動吸引不少玩家焦點外，同時有海外玩家發現，官方偷偷的把許多男性英雄的「屁股」全部加大強化，變成美國性感大翹臀，消息迅速成為另一項焦點。

▼《漫威爭鋒》官方偷偷加大許多男性英雄「屁股」。（圖／翻攝自YouTube／Marvel Rivals）

▲▼《漫威爭鋒》官方偷偷加大許多男性英雄「屁股」。（圖／翻攝自YouTube／Marvel Rivals）

其實男性英雄翹臀玩笑，早在2019年的《復仇者聯盟4：終局之戰》中，漫威官方就在社群玩起「美國翹臀」梗，於是開始不斷有關於此梗的各種迷因出現。當時《漫威爭鋒》猛毒登場時就有一度被提及，後續也有許多粉絲敲碗官方希望把翹臀加入到各個男性英雄當中，沒想到開發團隊聽取了玩家意見，在這次第二賽季偷偷的把許多男性英雄的「屁股」全部加大強化，變成美國性感大翹臀。

最早發現此項改動是一名海外玩家發現官方團隊將幾乎所有男性英雄的臀部尺寸進行調整，從建模上來看不再像以前一樣平扁，大多都改為有明顯的圓弧曲線，消息一出後瞬間在社群上引發討論。對此網友們表示，「開發者居然都有在看評論」、「太懂玩家了，女性蜜大腿、男性大翹臀太公平了」、「期待夏季造型的推出」、「感謝官方讓我實現漂亮屁股的夢想」。

另外，隨著第2賽季的更新，Steam上線巔峰值來到了可觀的31萬同時上線玩家數，也帶來許多英雄能力的調整，並且之後賽季的時間（第3賽季）會縮短至2個月，同時每個月都會有新的英雄加入，目前依舊佔據今年Steam上最常玩的遊戲前五名。

A little more detail about the buff of man buns.
byu/Weak-Bodybuilder-419 inmarvelrivals

關鍵字：漫威爭鋒網易遊戲

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【出狠招】 #殯葬業者 違停被檢舉！ 擺 #靈獅 LED跑馬燈嗆：吃飽太閒

推薦閱讀

總集篇電影《怪獸8號》5月全台上映！加映人氣短篇《保科特休日》

《戰慄深隧2033》迎來15週年　慶祝48hr限量免費領

《七龍珠爆裂激戰》全球益智RPG手遊營收第二！10周年加持狂衝90名

性感屁股自由！《漫威爭鋒》第二賽季偷強化「男性英雄屁股」

300萬YTR阿神罕見動怒開撕前夥伴　提4年前舊怨：沒你之前惡劣

Switch 2預購夯！外媒曝台灣供貨情況　遊戲同捆包更容易入手

14年時光走入歷史...千歲機場「哆啦A夢空中樂園」將結束營業

《WITCHWATCH 魔女守護者》大玩鬼滅、獵人梗 　天團OP破兩百萬觀看

Bungie重啟撤離射擊《馬拉松》　總監「與《逃離柯塔夫》共存」

大阪世博必逛鋼彈館！17米實體鋼彈現身...沉浸體驗宇宙生活

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

300萬YTR阿神罕見動怒開撕前夥伴

Riot聯手YOASOBI打造《英雄聯盟》主題曲

大阪世博必逛鋼彈館！17米鋼彈現身

「哆啦A夢空中樂園」將結束營業

Switch 2預購夯！外媒曝台灣供貨情況

閃電狼再燃戰隊夢！

關稅衝擊?索尼宣布PS5漲價

柯南又跳舞了！新ED少年偵探團秀舞技

《銀河之星Remastered》簡評

《七龍珠爆裂激戰》全球益智RPG手遊營收第二

最新新聞

電影《怪獸8號》5月全台上映

《戰慄深隧2033》慶祝48hr限量免費領

《七龍珠爆裂激戰》全球益智RPG手遊營收第二

《漫威爭鋒》偷強化男性英雄屁股

300萬YTR阿神罕見動怒開撕前夥伴

Switch 2預購夯！外媒曝台灣供貨情況

「哆啦A夢空中樂園」將結束營業

《WITCHWATCH》大玩鬼滅、獵人梗

Bungie重啟撤離射擊《馬拉松》！

大阪世博必逛鋼彈館！17米鋼彈現身

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366