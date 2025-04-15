性感屁股自由！《漫威爭鋒》第二賽季偷強化「男性英雄屁股」

記者黃冠瑋／綜合報導

網易遊戲與MARVEL Games共同開發的英雄射擊遊戲《漫威爭鋒》於日前迎來第二賽季「地獄火晚宴」，並同時加入了新英雄「白皇后艾瑪」，性感蜜大腿的抖動吸引不少玩家焦點外，同時有海外玩家發現，官方偷偷的把許多男性英雄的「屁股」全部加大強化，變成美國性感大翹臀，消息迅速成為另一項焦點。

▼《漫威爭鋒》官方偷偷加大許多男性英雄「屁股」。（圖／翻攝自YouTube／Marvel Rivals）

其實男性英雄翹臀玩笑，早在2019年的《復仇者聯盟4：終局之戰》中，漫威官方就在社群玩起「美國翹臀」梗，於是開始不斷有關於此梗的各種迷因出現。當時《漫威爭鋒》猛毒登場時就有一度被提及，後續也有許多粉絲敲碗官方希望把翹臀加入到各個男性英雄當中，沒想到開發團隊聽取了玩家意見，在這次第二賽季偷偷的把許多男性英雄的「屁股」全部加大強化，變成美國性感大翹臀。

最早發現此項改動是一名海外玩家發現官方團隊將幾乎所有男性英雄的臀部尺寸進行調整，從建模上來看不再像以前一樣平扁，大多都改為有明顯的圓弧曲線，消息一出後瞬間在社群上引發討論。對此網友們表示，「開發者居然都有在看評論」、「太懂玩家了，女性蜜大腿、男性大翹臀太公平了」、「期待夏季造型的推出」、「感謝官方讓我實現漂亮屁股的夢想」。

另外，隨著第2賽季的更新，Steam上線巔峰值來到了可觀的31萬同時上線玩家數，也帶來許多英雄能力的調整，並且之後賽季的時間（第3賽季）會縮短至2個月，同時每個月都會有新的英雄加入，目前依舊佔據今年Steam上最常玩的遊戲前五名。