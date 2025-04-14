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《銀河之星Remastered》簡評　繁體中文版「重現經典」懷舊到想哭

記者蘇晟彥／綜合報導

1992年推出的《銀河之星》系列作品，睽違33年，將在 4 月 18日以《銀河之星 Remastered Collection》的面貌再次重現在玩家面前。跟前幾代移植作不同，本次將新增「繁體中文版」，讓當年懵懵懂懂就踏上馭龍大師之旅的玩家，能有機會藉由生動的對話重溫經典，本次也接受雲豹娛樂邀請，搶先體驗這款「經典之作」，在不暴雷的情況下來跟大家聊聊到底有那些變動！

----以下牽扯到劇透，介意者請勿往下拉----

▼本次最大看點就是新增「繁體中文版」。

▲▼ 銀河之星REMATSERED 。（圖／記者蘇晟彥攝）

本次《銀河之星 Remastered Collection》結合了一《LUNAR: Silver Star Story》以及《LUNAR 2: Eternal Blue》兩款遊戲，在劇情方面、過場動畫完全「原汁原味」重製到現在的版本，最大的特色就是「繁體中文化」及「重製版」兩大特色。

在這次遊戲中，玩家可以選擇進行「經典模式」（Classic Mode）及「Remastered Mode」（重製模式），重製版就是在過去將過去的畫質提升、並將螢幕比改成寬螢幕，更符合現代的玩法，但在遊戲中只要從主選單就可以任意切換，玩家可以依照自己想要的過關環境重溫這款堪稱JRPG（日式RPG）的經典之處；同時在主選單時也可以自由切換語言版本。

而過去在遊玩遊戲時，最困擾的就是「戰鬥繁瑣」，在這次重製版本中也新增了不少遊戲都有的「戰鬥加速」，可以以3倍速的模式讓整體打怪的煩躁感減低，更專注於遊戲的劇情上。此外，角色與敵人戰鬥時的攻擊以及咒文的詠唱等都將搭配日文配音，更有一種帶玩家重回33年前的感動。

▼上圖為經典模式，下圖為重製模式。

▲▼ 銀河之星REMATSERED 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 銀河之星REMATSERED 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼可以自行調整戰鬥速度。

▲▼ 銀河之星REMATSERED 。（圖／記者蘇晟彥攝）

由於是33年前的遊戲，過去也有在不同版本上移植的紀錄，因此在由遊戲玩法就不做過多贅述，來聊聊這次遊玩的心得，目前僅通關初代的Remastered版本，大約通關時間是在12小時左右，本次重製版本並沒有新增任何的遊戲內容，但最大的特色「繁體中文化」真的將當年看不懂日文的挫敗，能夠更深刻的瞭解這款遊戲。

必須坦白說，如果放到現在來看，一定會覺得是款有點過於簡單的遊戲，整體流程不長、打鬥系統就是很傳統的你來我往，但拜繁體中文化所賜，能看到一些納爾跟村民的「對話」，能更加瞭解以前遊玩時候不懂的劇情，遊玩的時候真的會有很多「噗哧」一下的時候。

如果是已經習慣現代遊戲的玩家，可能還是會對於一些比較常見的系統像是自動存檔、任務指引等等在這款比較「懷舊」的遊戲中找不到，但由於已經繁中化，因此只要全村都問一遍，大概就會知道劇情接下來要往哪裡走，不太會有卡關的狀況發生。

因此推薦給當年曾經被露娜歌聲給感動，想要重溫JRPG的經典入手這款經典合輯，《銀河之星 Remastered Collection》將於 4 月 18 日正式上市。

▼遊戲中穿插的很多經典動畫，現在看起來格外感動。

▲▼ 銀河之星REMATSERED 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 銀河之星REMATSERED 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 銀河之星REMATSERED 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 銀河之星REMATSERED 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：銀河之星

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