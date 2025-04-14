《世紀帝國2》推出三國DLC！新增5文明...還可以生產曹操

記者楊智仁／綜合報導

《世紀帝國II：決定版》是 Forgotten Empires 開發即時戰略遊戲，由 Xbox 遊戲工作室發行，為《世紀帝國II：帝王世紀》重製版 2019 年上市，至今仍有相當高的人氣。日前官方也宣布全新 DLC「三國演義」即將在 5 月 7 日正式發售。

▼《世紀帝國II：決定版》。（圖／翻攝自Steam）

這次 DLC 將加入 5 個全新文明分別為「蜀國、魏國、吳國、女真人、契丹人」，除了各國特殊單位加入之外，全新戰役從三個王國及其開國君主角度投入故事，這些戰役中冒險時，玩家可以重溫傳奇事件，如桃園三結義、官渡之戰和赤壁之戰；遭遇傳奇人物，如臭名昭著的呂布、足智多謀的諸葛亮和備受尊祟的關羽；釋放致命的英雄技能，如青龍偃月斬、超凡箭術和爆炸弩箭等等。

DLC 消息一釋出迅速引發討論，不少玩家擔心會影響天梯或遊戲內戰術平衡，但也有期待的玩家已經透過遊戲內查看科技樹，發現城堡生產單位裡出現的英雄單位，魏、蜀、吳的曹操、劉備、孫堅，生產費用分別都是 500 肉 500 金，限制生產 1 名單位且無法招降，三人能力為「提高周圍單位的攻擊速度、治療周圍所有單位、提高周圍單位移動速度」，由於三國本來就有許多迷因，讓網友們笑喊，「你們那曹操繁殖挺快啊」、「可以招降對面人妻嗎」、「曹家軍集合！」