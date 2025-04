驚喜合作！Riot聯手日天團YOASOBI主唱打造《英雄聯盟》主題曲

記者楊智仁/綜合報導

美國遊戲公司 Riot Games 創作過許多音樂作品,旗下知名遊戲《英雄聯盟》許多主題曲人氣都非常高。日前 Riot Games 日本分公司更驚喜宣布,全新第二賽季主題曲將由日本天團 YOASOBI 主唱「幾田莉拉(ikura)」演唱。

▼Riot聯手「幾田莉拉」打造《英雄聯盟》主題曲。(圖/翻攝自@lilastaff_)

《英雄聯盟》今年迎來「主題賽季」,在第一賽段的「諾克薩斯」主題結束後,如今第二賽季也點燃戰火,Riot Games 宣布與「幾田莉拉」共同推出全新主題曲〈Here, Tomorrow〉,根據外媒報導,本次原創樂曲的作曲者 Kevin Penkin 曾負責《來自深淵》、《神之塔》等作品音樂製作,並獲得英國電影學院獎(BAFTA)。

YOASOBI 主唱「幾田莉拉」相信對許多粉絲們來說都非常熟悉,像之前演唱「夜に駆ける、アイドル」都是觀看量破億瘋迷世界神曲,今年她也為人氣新番《藥師少女的獨語》帶來主題曲「百花繚亂」,這次與 Kevin Penkin 的強強聯手讓玩家們相當期待。〈Here, Tomorrow〉將於台灣時間 4 月 14 日晚間 11 點公開,並在同時於 YouTube 頻道「英雄聯盟」上發布音樂錄影帶。

Echoes from beyond the past ????

Collaboration with @leagueoflegends coming April 14 at 8:00 AM PT pic.twitter.com/O0jSNMXaJd