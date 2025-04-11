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跨越30年經典！《雪人兄弟2重製版》登NS　首批獨家特典開賣

記者蘇晟彥／綜合報導

發行、代理商傑仕登今日宣布，經典街機名作《雪人兄弟2》的全新重製作品《雪人兄弟2 Special》NS實體版今日正式發售，跨越30年經典再現，一起重溫那段充滿歡樂的雪球大戰時光。

▲▼ 雪人兄弟2 。（圖／傑仕登提供）

新增多種模式 & 跨平台多人同樂
本次《雪人兄弟2 Special》中，玩家除了可以自由選擇經典街機版本或全新重製版本外，還新增了多種全新遊戲模式，包括「生存模式」、「時間競速」、「天空賽跑」以及能操作遊戲中怪物闖關的「怪物挑戰」等。遊戲中還支援跨平台多人連線，與親朋好友一同享受比原版更加豐富的遊戲體驗。

▼原版模式。

▲▼ 雪人兄弟2 。（圖／傑仕登提供）

▼天空賽跑。

▲▼ 雪人兄弟2 。（圖／傑仕登提供）

懷舊角色插畫
 在角色選擇畫面中，玩家可以自由切換東方版與西方版的經典角色插畫。若是之前沒看過西方版本畫面，抑或是想要享受視覺衝擊的玩家，亦可趁此機會一探究竟。

限定版內容物
 本次《雪人兄弟2 Special》除了一般版之外，也同步推出包含豐富內容的限定版，滿足系列玩家的收藏慾望，喜愛《雪人兄弟》系列的玩家絕對不能錯過這次機會；此外，凡是購買首批《雪人兄弟2 Special》的玩家即可獲得官方遊戲手冊及三款角色貼紙，另外傑仕登也獨家加碼，凡是購買首批《雪人兄弟2 Special》的玩家皆可獲得精美可愛的遊戲角色書籤。

限定版內容物：
遊戲軟體
限定版特製BOX
迷你畫冊
OST原聲帶
特製迷你角色模型
金屬鑰匙圈(Nick)
街機版《雪人兄弟2 Special》傳單
遊戲手冊 ※官方預購特典
三款角色貼紙 ※官方預購特典
遊戲角色書籤　 ※傑仕登獨家特典

▲▼ 雪人兄弟2 。（圖／傑仕登提供）

關鍵字：遊戲雪人兄弟NS實體版重製版跨平台

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