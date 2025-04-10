「炎炎消防隊、WIND BREAKER防風少年」高人氣　歐美票選期待新番

記者楊智仁／綜合報導

隨著天氣逐漸回暖，4 月新番也都陸續開始放送，大家最期待春番是哪一部呢。歐美人氣動畫投票網站 Anime Corner 先前調查「4 月最期待新番」排行榜，根據 7000 多人投票「炎炎消防隊、WIND BREAKER 防風少年」兩部續作人氣最高。

▼Anime corner 票選期待新番。（圖／翻攝自@winbre_sakura@FireForce_PR推特）

第一名是《炎炎消防隊 參之章》獲得 5.08% 得票率，這部發行超過 2000 萬本的漫畫作品，動畫時隔五年後迎來第三季，故事接續《貳之章》描述在經過與「柱」的激戰和「地下（下界）」的調查行動，森羅和他的朋友們也發現這個世界偉大秘密。緊接著第二名則是「WIND BREAKER 防風少年」第二季，獲得 4.99% 得票率，經歷了與獅子頭連的戰鬥後逐漸成長的櫻，作為級長也為了「守護而戰鬥」他的英雄傳說，正邁向新舞台。

第三名為轉生作品《終末起點》、第四名戀愛喜劇《拜託請穿上，鷹峰同學》、第五名則是 2022 人氣作品的短篇動畫《Lycoris Recoil 莉可麗絲：友誼是時間的竊賊》。接下來像是我英延伸作《正義使者 – 我的英雄學院之非法英雄》，校園戀愛喜劇《男女之間存在純友情嗎？(不，不存在)》、Jump 連載奇幻少年《WITCH WATCH 魔女守護者》、宮島禮吏原作的《紫雲寺家的兄弟姊妹》、拯救人類原創動畫《LAZARUS 拉撒路》也都進入前十名榜單。

▼Anime corner 期待新番前十名榜單。（圖／翻攝自Anime corner）