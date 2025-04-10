「柯南祭」劇場版揭目暮警官本名上熱搜　作者解釋命名原因

記者楊智仁／綜合報導

為了紀念劇場版新作《名偵探柯南：獨眼的殘像》即將於4月18日上映，日本電視台「周五金曜ROAD SHOW」自4月4日起連續三周舉辦《柯南祭典》播放過去三部作品。本周播出《第14號獵物》中，當目暮警官本名曝光後，立刻在網路上引起熱議甚至登上熱搜關鍵字，金曜ROAD SHOW官方也在推特上說明這個名字由來。

▼目暮警官本周成為討論話題。（圖／翻攝自@oricon_anime_推特）

1998年上映的《名偵探柯南：第14號獵物》劇情中，目暮警官、小蘭母親妃英理，以及阿笠博士接連遭人襲擊。由於這些受害者都是與小五郎關係密切的人，警方推測犯人可能對小五郎懷有怨恨。另一方面，柯南注意到現場遺留物與撲克牌花色有關，並發現三位被襲擊者姓名中皆含有數字，而目暮警官在慢跑時遭狙擊受傷住院，醫院中揭示他本名為「目暮十三」，就連柯南也驚訝地說「原來他叫做十三啊…！」

金曜ROAD SHOW官方說明，「據青山剛昌老師表示，目暮警官的姓氏靈感來自比利時作家喬治・西默農筆下名偵探『茱爾・梅格雷（Jules Maigret）』，至於名字『十三』則是從本作起才首次出現。」關於犯案手法撲克牌設定，青山老師表示，「因為新一、小五郎名字裡都有數字，所以早就想做一次這樣的故事。」然而討論犯案手法時發現 13 這個數字沒有對應角色，於是青山老師突然提出讓目暮警官名字叫做「十三」，就這樣確立了設定。