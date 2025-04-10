ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

「柯南祭」劇場版揭目暮警官本名上熱搜　作者解釋命名原因

記者楊智仁／綜合報導

為了紀念劇場版新作《名偵探柯南：獨眼的殘像》即將於4月18日上映，日本電視台「周五金曜ROAD SHOW」自4月4日起連續三周舉辦《柯南祭典》播放過去三部作品。本周播出《第14號獵物》中，當目暮警官本名曝光後，立刻在網路上引起熱議甚至登上熱搜關鍵字，金曜ROAD SHOW官方也在推特上說明這個名字由來。

▼目暮警官本周成為討論話題。（圖／翻攝自@oricon_anime_推特）▲▼目暮警官。（圖／翻攝自推特）

1998年上映的《名偵探柯南：第14號獵物》劇情中，目暮警官、小蘭母親妃英理，以及阿笠博士接連遭人襲擊。由於這些受害者都是與小五郎關係密切的人，警方推測犯人可能對小五郎懷有怨恨。另一方面，柯南注意到現場遺留物與撲克牌花色有關，並發現三位被襲擊者姓名中皆含有數字，而目暮警官在慢跑時遭狙擊受傷住院，醫院中揭示他本名為「目暮十三」，就連柯南也驚訝地說「原來他叫做十三啊…！」

▲▼目暮警官。（圖／翻攝自推特）

金曜ROAD SHOW官方說明，「據青山剛昌老師表示，目暮警官的姓氏靈感來自比利時作家喬治・西默農筆下名偵探『茱爾・梅格雷（Jules Maigret）』，至於名字『十三』則是從本作起才首次出現。」關於犯案手法撲克牌設定，青山老師表示，「因為新一、小五郎名字裡都有數字，所以早就想做一次這樣的故事。」然而討論犯案手法時發現 13 這個數字沒有對應角色，於是青山老師突然提出讓目暮警官名字叫做「十三」，就這樣確立了設定。

▲▼目暮警官。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：柯南

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李榮浩邊唱歌邊指揮　網友：好像在指揮倒車的保全

推薦閱讀

「柯南祭」劇場版揭目暮警官本名上熱搜　作者解釋命名原因

新番《機動戰士鋼彈 GQuuuuuuX》放送登日本趨勢　星街彗星演唱ED

關稅波及...Switch 2加拿大預購延後　網：和美國一起感受痛苦

《鬼滅之刃》音樂會6月在台登場　大銀幕Live重回蜘蛛山感受震撼

任天堂談Switch 2遊戲定價「彈性策略」　一代主機仍會保留

出乎意料！《藍色王子》評分登頂　外媒狂吹「最上癮解謎遊戲」

《我的英雄學院》衍生作、高矚目戀愛番登場！羚邦4月新番介紹

3D彈幕射擊《Enter the Gungeon 2》預告公開

千萬別試！Switch 2卡匣舔起來「超苦」　監製證實：會吐出來

轟動北美館作品躍上舞台！《女先知》北藝登場　探討AI演算命運

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

「柯南祭」劇場版揭目暮警官本名上熱搜

舞台劇《鬼滅之刃》4月登場

《Re:0》10周年手遊終止營運

《我獨自升級》第三季？製作人：不確定

出乎意料！《藍色王子》評分登頂

《藥師少女的獨語》豪華OP破百萬觀看

任天堂延後Switch 2加拿大預購

《機動戰士鋼彈 GQuuuuuuX》放送登日本趨勢

《鬼滅之刃》音樂會6月在台登場

羚邦新番《我英》衍生作、人氣戀愛番登場

最新新聞

「柯南祭」劇場版揭目暮警官本名上熱搜

《機動戰士鋼彈 GQuuuuuuX》放送登日本趨勢

任天堂延後Switch 2加拿大預購

《鬼滅之刃》音樂會6月在台登場

任天堂Switch 2遊戲定價「彈性策略」

出乎意料！《藍色王子》評分登頂

羚邦新番《我英》衍生作、人氣戀愛番登場

《Enter the Gungeon2》預告公開

Switch 2卡匣舔起來「超苦」

《女先知》北藝登場　探討AI演算命運

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366