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關稅波及...Switch 2加拿大預購延後　網：和美國一起感受痛苦

記者楊智仁／綜合報導

任天堂加拿大公司日前向外媒表示，「為了與美國預購時程同步，Nintendo Switch 2 在加拿大的預購將不會於 2025 年 4 月 9 日啟動，任天堂將於日後提供最新資訊，預定 2025 年 6 月 5 日上市日期維持不變。」

▼加拿大Switch 2也確定延後。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ Nintendo,Switch2,Switch 2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

任天堂於 4 月 2 日舉行 Switch 2 重磅發表會及全球媒體預覽，全面公開了新主機外觀、遊戲陣容、6 月 5 日上市日期，以及 629 加幣 ( 約 14,613 台幣 ) 定價。不過數小時後，美國總統川普宣布對多國加徵關稅，包括任天堂硬體主要生產地中國與越南，這導致外界對任天堂如何應對產生諸多疑問，隨著任天堂因「評估關稅影響與市場變化」把美國地區 Switch 2 預購將延後，如今加拿大也確定延期。

迄今為止，任天堂已表示將對新主機遊戲實行「彈性定價」策略，例如《瑪利歐賽車世界》售價為 79.99 美元，而《咚奇剛 焦力全開》則為 69.99 美元，目前尚未確定美國與加拿大預購何時開啟，而關於加拿大預購延後消息，網友們也紛紛表示，「這是為了防止美國人跨境預購...」、「現在所有加拿大人要和美國一起感受痛苦了」。

關鍵字：Switch 2

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