《鬼滅之刃》音樂會6月在台登場　大銀幕Live重回蜘蛛山感受震撼

記者楊智仁／綜合報導

全球動漫迷引頸期盼的《鬼滅之刃》動畫迎來關鍵戰役，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第一章將於 8 月 8 日在台灣盛大上映，不僅如此，《鬼滅之刃》動畫音樂會將會搶先在 6 月於臺北 / 台南舉行，讓粉絲們能提前預熱即將到來的大戰。

▼《鬼滅之刃》音樂會6月在台登場。（圖／翻攝自MNA 牛耳藝術）

《鬼滅之刃》由吾峠呼世晴繪製原作、集英社 Jump Comics 出版，第 1 冊~第 23 冊累計發行超過 1 億 5000 萬本的漫畫原作，動畫由 ufotable 製作更是在全世界掀起風潮。這次的《鬼滅之刃》動畫音樂會亞洲首演預計 6 月 6 日、7 日於臺北國家音樂廳舉行，8 日移師臺南文化中心，希望用音樂點燃心中那股「不放棄的信念」，用旋律感受那份「無論如何都要活下去」的堅持。

本次音樂會回到白雪紛飛的起點：第一季《竈門炭治郎：立志篇》，加入鬼殺隊與炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助並肩作戰，深入那田蜘蛛山。由梶浦由記、椎名豪兩位大師共同作曲配樂，LIVE BAND現場演奏動人樂曲，在大銀幕上重新感受刺激、淚水與羈絆交織的作品，讓每一聲吶喊、每一次拔刀，都以最真摯的張力觸動感官。音樂總監/鍵盤：Emily Marshall 艾蜜莉·馬歇爾；樂團：NSO 國家交響樂團 ( 管弦樂團為15人之編制 )。