《我的英雄學院》衍生作、高矚目戀愛番登場！羚邦4月新番介紹

記者楊智仁／綜合報導

2025年春季羚邦引進多部膾炙人口動畫，有《我的英雄學院》衍生作品《正義使者 – 我的英雄學院之非法英雄》、探討手足情誼《紫雲寺家的兄弟姊妹》、推薦給喜歡推理觀眾們《中禪寺老師妖怪講義錄 解謎就交給老師》和《小市民系列 第二季》；音樂方面則有《前橋魔女》與《搖滾樂是淑女的嗜好》兩部，分別走偶像與搖滾不同的音樂路線，情竇初開《男女之間存在純友情嗎？不，不存在》與成人間愛戀《九龍大眾浪漫》探討愛情各個面向。

《正義使者-我的英雄學院之非法英雄》

《正義使者 – 我的英雄學院之非法英雄-》是堀越耕平原作，古橋秀之負責劇本，《我的英雄學院》衍生作品，故事發生在《我的英雄學院》之前，灰迴航一是個飽受誤會與排擠的大學生，「個性」毫不起眼甚至讓人鄙視，但是他還是擁有一顆想要成為英雄的心，平日的休閒活動就是晚上扮裝外出幫助路人，人稱「親切俠」。

某日與地下偶像POP ☆ STEP遭到多名小混混糾纏，危急之際，肌肉壯漢「手指虎」彷彿天神降臨一般，轉瞬間就打跑了這群小混混，佩服得五體投地的航一決心追隨「手指虎」展開他遊走於灰色地帶的「非法英雄業」，他們在夜晚的城市中活躍，守護未被英雄協會發現的或注意到的小人物，他們的故事展現了非一般正規英雄們的努力，也定義正義的多元與恩層涵義。

《紫雲寺家的兄弟姊妹》

生長在東京都豪宅裡的紫雲寺家七個兄弟姊妹，各個顏值都高得讓人行注目禮，兄弟姊妹之間感情極好，長男紫雲寺新一直單戀著同班同學橫山拉拉，但因為個性內向一直無法告白，他偶爾會因為家裡有五個姊妹感到拘束，偶爾幻想如果少了這些姊妹們的人生會是如何？但想歸想，他還是很珍惜這份親情；直到五女琴乃15歲生日當天，父親向他們宣布一個重大消息「你們彼此之間沒有血緣關係。」面對如此震撼的消息，原以為親情的羈絆不會改變，但事實上彼此之間的關係卻開始產生了些許不一樣的變化…。

《紫雲寺家的兄弟姊妹》由動畫工坊製作，片尾曲由五位千金合唱，歌名為《LIKE YOU o(>< =><)o LOVE YOU?》，聲優分別是萬里（安濟知佳 飾）、清葉（高野麻里佳 飾）、謳華（高橋李依 飾）、南（菱川花菜 飾）、琴乃（市之瀨加那 飾）等，除了上述五位知名女性聲優外，長男：紫雲寺新與次子紫雲寺志苑分別由梅原裕一郎與小林千晃擔任聲優，動畫改編自宮島禮吏( 代表作：《出租女友》 ) 同名作品，導演為山坪亮樹。

《中禪寺老師妖怪講義錄 解謎就交給老師》

京極夏彥原作的《中禪寺老師妖怪講義錄 解謎就交給老師》故事描述二戰剛結束之後的東京，美戶川高中來了一位名叫中禪寺秋彥的的國語老師。老師總是板著臉不與學生親近，因此在學校裡造成話題。某天，學校瘋傳出現了「圖書室的幽靈」，在看到這個幽靈的同學，嚇得不敢上學的時候，一位名叫日下部栞奈的女同學得知原來這個「幽靈」就是中禪寺老師，兩人就因此這樣認識了。而因為中禪寺具有優秀的推理能力，因此當栞奈遇到不可思議的事情時，都會來找中禪寺幫忙…。

本作是京極夏彥《百鬼夜行》系列的前傳衍生作品。動畫由 100 studio 製作，導演為熊野千尋、動畫構成與劇本交由岡篤志負責、角色設計為鈴木政彥聲優包括：前田佳織里(日下部栞奈)與小西克幸(中禪寺秋彥)等。

《搖滾樂是淑女的嗜好》

作品敘述「前庶民」兼「前搖滾少女」的玲之宮莉莉紗因為母親的再婚，她必須在嫁入豪門的母親「願望」下，努力地「裝作千金小姐」在貴族女校中過著嚴謹、壓抑又拘謹的日子。直到某天，當她與就讀同校卻有著超絕打鼓技巧的千金小姐：黑鐵音羽相遇後，莉莉莎再度狂烈地燃起對搖滾的熱情，於是兩人開始籌組樂團活動，以音樂交心，並展開與伙伴間的切磋，在跳躍的音符下透露出彼此「真正的想法」，這是一個用音樂激烈撞擊彼此內心深處的青春搖滾故事。

本作品改編自福田宏的同名漫畫，由棉田慎也擔任監督，角色設計為宮谷里沙，主要聲優為：關根明良(玲之宮莉莉紗)，島袋美由利(黑鐵音羽)，動畫是由BN Pictures 負責，音樂構成部分：主題曲「Ready to Rock」由BANDMAID演唱，片尾曲「並非是夢」則是由Little Glee Monster負責演唱，充滿爆發力的音樂與歌聲似乎與與溫文爾雅的淑女形象頗有不同...。

《小市民系列 第二季》

動畫的《小市民系列》第二季故事敘述高中二年級的小鳩與小佐內在結束彼此之間的「互惠關係」後，各自展開新生活，小佐內開始與新聞部一年級的瓜野正式交往，而一年級的瓜野一心想留名在船戶高中的校史，十分積極地在校刊中報導市內發生的離奇縱火事件。

另一方面，與同班同學仲丸交往的小鳩，正以為能開始平靜生活時，卻在河堤上現場目擊縱火事件，當小鳩與小佐內再度以「小市民」的身分重新開始調查時，故事將如何發展？

《小市民系列 第二季》以原作中的「秋季限定栗金飩事件」與「冬季限定夾心巧克力事件」作為改編的基礎，導演為神戶守，角色設計為齋藤敦史，知名聲優包括：梅田修一朗(小鳩常悟朗)、羊宮妃那(小佐內 ゆき)、古川慎(堂島健吾)與上西哲平(瓜野高彥)等。動畫製作由Lapin Track負責。

《男女之間存在純友情嗎？(不，不存在)》

在某一所鄉下的國中裡，一對男女學生向彼此立下永恆友情的誓約。朝著相同的夢想前進，成為命運共同體的兩人之間果然沒有任何特別的發展，兩年的時間過去了……。至今還沒談過初戀的外向女孩─犬塚日葵，以及熱愛花卉的植物男子─夏目悠宇，就算升上高中二年級，兩人還是一樣在只在沒有其他社員的園藝社中，平和地當著摯友。然而此時，悠宇遇見喜歡的女孩，表面上替悠宇高興的日葵卻突然感到內心隱隱作痛，這是否將使兩人之間的關係開始失控？「已經懂得戀慕之心」的日葵，能不能擺脫「理想摯友」的身分呢？

這部改編自七菜なな，由Parum負責插畫的同名輕小說作品，並由Kamelie 繪製成漫畫於2021年十月開始連載，動畫由鈴木洋平擔任監督，主要角色分別由戶谷菊之介(夏目悠宇)與犬塚日葵(鈴代紗弓)聲演，其他聲優包括：貫井柚佳、盆子原康、水中雅章等，動畫製作由J.C. STAFF 負責。

《九龍大眾浪漫》

因為玩過PS版遊戲《九龍風水傳》這部遊戲，漫畫家眉月啍認識了被稱為東方魔窟的香港九龍城，在這個龍蛇雜處與懷舊情懷的交錯的特殊空間裡，參雜著過去、現在與未來的光景。個性嚴謹的鯨井令子在九龍的某房產公司工作，男同事工藤在她眼裡是一個不修邊幅的大猩猩，但越相處就越發覺工藤的細心之處，並且在他的身上感受到一種懷念的情感，這說不上來的奇妙感覺究竟是什麼？

《九龍大眾浪漫》單行本發行至第十卷，動畫導演為岩崎良明，田中仁負責劇本統籌，柴田由香負責角色設計，聲優包括白石晴香(鯨井令子)，杉田智和(工藤發)另外還有置鲇龍太郎、坂泰斗、古賀葵與玲代紗弓等多位知名聲優。動畫製作則是由ARVO ANIMATION 負責。