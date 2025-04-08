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3D彈幕射擊《Enter the Gungeon 2》預告公開

記者蘇晟彥／綜合報導

獨立遊戲發行商 Devolver Digital 釋出正在開發中的《Enter the Gungeon 2》最新遊戲消息，具備新的 3D 美術風格、新武器、新敵人和擴增的遊戲玩法，他們標誌性的彈幕地牢遊戲高品質續作來囉。遊戲將在 2026 正式登上 PC 和 Nintendo Switch 2。

敢於進入毀壞地牢世界的朋友們，將能在各種或熟悉、或未知的區域中戰鬥，並一步步揭曉其中秘密。在程式生成的隨機大廳中發掘、解鎖並精通各種奇特武器，將有助於你摧毀從地牢之中湧出的大量 Gundead 軍團。

與前作不同，你將在本作的動態戰鬥中面對不只侷限於平面，而是各種可愛的 3D 敵軍，看著它們被擊倒、拋向空中、扔進深坑，感受其中的快感。

將英雄們從深深的地牢之中解救出來後，你可以從不斷增加的 Gungeon 成員名單中進行選擇，這個名單中既有熟悉的面孔、也有新面孔。透過強大的被動物品、爆炸性的主動物品、祝福、詛咒以及對武器庫的掌握，使用各種組合，一起、強大。

最後，你將發現並了解為何你再度被束縛在這地牢深淵 ……

《Enter the Gungeon 2》將在 2026 正式登上 PC 和 Nintendo Switch 2，迫不及待的彈幕地牢粉絲們可以搶先將遊戲放入願望清單，或是追蹤 Devolver Digital 台灣官方 Instagram (devolverdigital_tw) 以獲得第一手資訊。遊戲將在今年持續釋出開發資訊，或在你早已不期不待的時候開放其他平台的遊玩也不一定，敬請期待！

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關鍵字：射擊

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